Hauptstadtlounge 3rd Edition – die einzigartige Eventreihe des Hotel Berlin, Berlin „handmade“ und ganz im Zeichen der Generation Craft!

Berlin, Januar 2017Mit Style und Leidenschaft die Vergangenheit in die Gegenwart integrieren: die Hauptstadtlounge 3rd Edition hat am 19.01.2017 mit dem Thema Generation Craft genau das getan. Über 300 Gäste erlebten im Hotel Berlin, Berlin einen Abend geprägt von dem Wunsch in einer zunehmend schnellen und digitalisierten Welt das Einfache, Wahre, Simple wiederzuentdecken und so neu zu erfinden, dass es auch in der hippen Berliner Szene ankommt.Jan-Patrick Krüger, Gastgeber und General Manager des Hotel Berlin, Berlin begrüßte um 19 Uhr die Gäste und betonte, dass die Hauptstadtlounge im Hotel Berlin, Berlin mit der „Generation Craft“ am Puls der Hauptstadt ein inspirierendes Thema, das auch im Hotel Berlin, Berlin selbst zur Geltung kommt, aufgreift.Auf die anschließende, spektakuläre Sneak Preview von Like Berlin | Die Show, folgte die Podiumsdiskussion mit Nina Klotz, Gründerin des Online-Magazins Hopfenhelden, als Moderatorin. Holger Eichele, Geschäftsführer des Deutschen Brauer Bundes, Gründer von Urban Motors Peter Dannenberg, Hendrik Haase, Gründer der Metzgerei Kumpel & Keule, und Dr. Katharina Kuz, Gründerin von BRLO tauschten ihre Meinungen rund um das Thema Generation Craft und den aktuellen Szene-Trends und Hits aus. Die Hauptstadtlounge im Hotel Berlin, Berlin hat wieder einmal eindrucksvoll Top-Player der wirtschaftlichen und kulturellen Szene Berlins präsentiert und den Gästen somit einen echten „Treat“ geliefert!Ein mitreißender Auftritt der Lunatix Dance Performance rundete die intensive Podiumsdiskussion ab. Anschließend konnten alle Gäste in lifestyliger Atmosphäre im Hotel Berlin, Berlin Eindrücke und News aus der Hauptstadt austauschen und sich von den Köpfen der angesagten Generation Craft inspirieren lassen – begleitet von treibenden Sounds von DJ Soulspy.Wie sich die Generation Craft weiterentwickeln wird und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft haben wird, wird sich zeigen – darüber, dass die Hauptstadtlounge des Hotel Berlin, Berlin zu den innovativsten Events der Hauptstadt gehört, waren sich alle Gäste einig. See you next time @Hauptstadtlounge Berlin 4th Edition im Juli zum Thema „Urban Art“!Weitere Informationen über das Hotel unter www.hotel-berlin.de



Bildinformation: Hauptstadtlounge 3rd Edition – die einzigartige Eventreihe des Hotel Berlin, Berlin „handmade“ und ganz im Zeichen der Generation Craft!