Voller Ideen und trotzdem noch hungrig? Bewerbungsphase für das 13. InverstorsÃ´ Dinner gestartet

Ab sofort können sich Startups für das Investors´ Dinner des startup:net berlinbrandenburg bewerben. Das Investors´ Dinner richtet sich an technologieorientierte Startups mit Wachstumspotential, die auf der Suche nach Investoren und Risikokapital zwischen 200.000 € und 3.000.000 € sind. Bewerbungen sind noch bis zum 10. März möglich.Bei einem exklusiven 3-Gänge-Menü am 4. Mai bekommen Startups die Möglichkeit, sich in vertrauter Atmosphäre mit führenden Investoren über eine Frühphasenfinanzierung auszutauschen und potentielle Kapitalgeber kennenzulernen. Ähnlich dem Speed-Dating, wechseln die Startup-Vertreter nach jedem Gang den Platz, um sich weiteren Investoren vorzustellen. Die Teilnahmebedingungen sind die termingerechte Einreichung des ausgefüllten Bewerbungsbogens sowie des Unternehmensprofils, die auf der Website zum Download bereitstehen. Die Bewerbung ist nicht branchengebunden.Die vergangenen zwölf Inverstors´ Dinner von Mai 2011 bis November 2016 verzeichneten große Erfolge. Es wurden wertvolle Kontakte, auch zwischen den verschiedenen Startups, geknüpft. Darüber hinaus haben namhafte Kapitalgeber, wie BMP, BDMI; b-to-v, Frühphasenfonds Brandenburg, HTGF, Software & Support / WestTech Ventures sowie UnternehmerTUM in teilnehmende Startups investiert.Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.medianet-bb.de/de/event/13-investors-dinner/



Bildinformation: Voller Ideen und trotzdem noch hungrig? Bewerbungsphase für das 13. Inverstors´ Dinner gestartet