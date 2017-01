Baden-Württembergische Qualitätsprodukte: Goldmedaillen für alwa- und Griesbacher-Mineralwässer

Pressemitteilung von meister-plan - agentur für werbung & pr

(fair-NEWS) (NL/1258641283) Sehr gute Qualität zeichnet die Mineralbrunnenmarken alwa und Griesbacher aus, die beide zur Unternehmensgruppe Winkels in Sachsenheim gehören. Dies bestätigte die DLG-Qualitätsprüfung Ende 2016, bei der beide Marken zum wiederholten Mal mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden.



Die Unternehmensgruppe Winkels legt Wert auf Regionalität und Vielseitigkeit. In ihrem Sortiment führt sie Mineralwässer aus verschiedenen Lagen in Baden-Württemberg: Aus dem Schwarzwald kommt das Griesbacher Mineralwasser, die alwa-Quelle liegt in der Stromberg-Heuchelberg-Region zwischen Heilbronn und Stuttgart. Beiden Marken bestätigte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) erneut eine hervorragende Mineralwasserqualität.

Sowohl sensorische als auch laboranalytische Qualität haben bei unseren Quellen höchste Priorität. Insbesondere mikrobiologisch muss das Mineralwasser immer absolut top sein, benennt Gerhard Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter der Winkels-Gruppe, die hohen Maßstäbe für die Qualitätsprodukte seines Unternehmens. Um dies zu gewährleisten, werden alle Produkte entlang der Wertschöpfungskette von der Quelle bis zur Leergutrücknahme nach gesetzlichen Vorgaben sowie eigenen Standards mehrfach chemisch-physikalisch, mikrobiologisch und sensorisch untersucht.



Das unabhängige Expertenurteil der DLG bescheinigt nicht nur die Qualität der Mineralwässer sondern schafft auch weiterhin Vertrauen in die beiden Traditionsmarken alwa und Griesbacher. Wir sind sehr stolz, dass unsere Wässer erneut mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurden und werden auch weiterhin alles dafür tun, diesem hohen Qualitätsstandard zu genügen, betont Gerhard Kaufmann.

Die Auszeichnung DLG Goldener Preis 2017 erhielten:

» alwa classic

» alwa medium

» alwa naturelle

(jeweils in 0,7-l-Glas, 1,0-l-PET-Mehrweg und 0,5-l-PET-Einweg)

» Griesbacher First Class classic

» Griesbacher First Class medium

» Griesbacher First Class still

Über die DLG-Qualitätsprüfung

Die DLG-Qualitätsprüfung für natürliche Mineralwässer, Quell- und Tafelwässer ist nach internationalen Normen akkreditiert. In den Tests der DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) wird jedes Produkt nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards bewertet und ein Expertengutachten erstellt.

Ende 2016 wurden über 200 Wässer sensorisch und laboranalytisch auf ihre Qualität untersucht. Die sensorische Prüfung fand durch geschulte Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Untersuchungsämtern statt. Ergänzt wurde sie durch chemisch-physikalische und mikrobiologische Analysen sowie die Überprüfung der Verpackung und der darauf befindlichen Kennzeichnung.

Mehr zum DLG-Mineralwassertest: www.dlg.org/mineralwassertest.html

Markenprofile alwa und Griesbacher:

Die natürliche, ausgewogene Mineralisierung macht das alwa Mineralwasser in den Sorten classic, medium und naturelle zu einem der beliebtesten Baden-Württembergs: Es enthält wertvolles Magnesium, ist reich an Calcium und dabei natriumarm. Die Vielfalt der Sorten und Gebinde macht alwa zum perfekten Begleiter im Alltag und bietet für jeden Geschmack und Anlass das Passende.

Das Griesbacher Mineralwasser ist ein sogenannter Hydrogencarbonat-Säuerling und somit die optimale Ergänzung zu Wein oder Kaffee. Das auch als Bicarbonat bezeichnete Hydrogencarbonat hat eine säurepuffernde Wirkung und sorgt für einen angenehm natürlichen Geschmack. Auch hier kann der Verbraucher zwischen classic, medium und still wählen.

Weitere Infos unter www.alwa-mineralwasser.de und www.griesbacher.de.

Unternehmensgruppe Winkels:

Die Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG mit Sitz in Sachsenheim ist die Holdinggesellschaft der Unternehmensgruppe Winkels.

Das Familienunternehmen Winkels wurde 1930 zur Herstellung von alkoholfreien Getränken gegründet. Mit großem Erfolg agiert das Unternehmen heute in drei Geschäftsfeldern: Herstellung von Eigenmarken und Exklusivmarken für den Handel, Getränkelogistik sowie Belieferung von Gastronomieobjekten.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe Winkels 805 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 356,5 Millionen Euro pro Jahr (Geschäftsjahr 2015, ohne Beteiligungen).

Die Unternehmensgruppe Winkels gehört mit ihren vier Produktionsbetrieben zu den größten Mineralwasserherstellern in Deutschland. An diesen vier Produktionsstandorten werden mit insgesamt sieben Abfüllanlagen pro Jahr über 394 Millionen Flaschenfüllungen erreicht. Die zwölf Eigenmarken alwa, Aqua Vitale, Griesbacher, Bella FONTANIS, Vitale FONTANIS, FONTANIS, Rietenauer, Aspacher Kloster Quelle, Markgrafen, Frische Brise, Prinzenperle und Lucull werden je nach Produkt in Glas-Mehrweg-, PET-Mehrweg- oder PET-Einweg-Flaschen abgefüllt. Als einer der größten Mineralbrunnen in Baden-Württemberg präsentiert sich die alwa Mineralbrunnen GmbH, die mit drei Abfüllanlagen über 100 Produkte herstellt.

Mit insgesamt drei Logistikzentren und einem Fuhrpark von 176 Lkw ist die Winkels-Gruppe das führende Getränkelogistik-Unternehmen Südwestdeutschlands. Winkels stellt mit der Logistik den Transport zwischen Industrie und Handel von jährlich über 70 Millionen Mehrweg-Vollgut-Kisten und Einwegprodukten sowie die Rückführung des Leergutes sicher.

Aus einem Gesamtsortiment von ca. 4.000 Produkten von Brauereien, Mineralbrunnen, der Fruchtsaftindustrie und Eigenmarken werden die Kunden beliefert. Zu den Kunden zählen große Handelsketten, Tankstellen, Getränkefachgroßhändler, Getränkehändler und Gastronomieobjekte.

Unternehmenskontakt:

Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG

Denise Kaufmann, Gerhard-Rummler-Straße 1, D-74343 Sachsenheim

Fon: 49 7147 6010-0, Fax: 49 7147 6010-108

denise.kaufmann@winkels.de, www.winkels.de

«Baden-Württembergische Qualitätsprodukte: Goldmedaillen für alwa- und Griesbacher-Mineralwässer»

