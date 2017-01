Schlaue Container für Ihr Unternehmen – sparen Zeit und Kosten

(fair-NEWS) Sie denken: Container sind einfache Metallkisten, mal kleiner, mal größer, mit einer Klappe dran um irgend etwas rein zu laden und es von A nach B zu transportieren... und das soll spannend sein? So jedenfalls dachte ich – ehe ich erst kürzlich ganz erheblich dazulernte.



Container sind nicht nur vielfältig, in verschiedensten Größen und Formen, vom kleineren Müllcontainer bis zum großen Schiffscontainer, in millionenfacher Zahl praktisch überall weltweit im Einsatz – sie werden auch immer schlauer. Dank moderner IT. Und dazu komme ich gleich.



Am häufigsten treffe ich Container an, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt oder übers Land fahre. Baufirmen nutzen sie für ihren Bauschutt, Entsorgungsunternehmen für unsere Abfälle und alle Arten von Logistikern transportieren sie auf ihren LKWs zu ihren Zielen. Ihre Zahl geht in die zig-Millionen. Moderne Logistik, moderne Wirtschaft, moderne Entsorgungs-unternehmen sind ohne Container nicht mehr vorstellbar.



Mancher Kleinbetrieb hat nur 2 oder 3 Container im Einsatz, mancher Großbetrieb bringt es auf hunderte bis tausende. Für alle gilt: Sobald die Zahl der eingesetzten Container eine gewisse Menge überschreitet, werden die Dinge sehr leicht unübersichtlich. Den Überblick zu behalten über den Standort, den Typ, den Einsatz, den jeweiligen Kunden, den individuellen Container mit seiner Vita etc. ist wichtig und fordert die Unternehmen.



Farbige beschriftete Magnete auf Tafeln, die von Mitarbeitern mit Telefonen in der Hand bewegt werden, Exceltabellen, die mal mehr, mal weniger genau mit Daten gefüttert werden und andere Lösungen sollen helfen zumindest in etwa zu wissen, wo sich welcher Container wie lange und wozu im Einsatz befindet. Eine gewisse Unschärfe ist dabei häufig kaum zu vermeiden. Aktualität ist mehr Wunsch als Realität.



Und dabei gibt es seit kurzem, dank modernster IT, eine Lösung. „Schlaue“ Container, oder besser formuliert: intelligente Container. Container, die sich selbstständig individuell melden, die ihren jeweiligen Standort mitteilen und ihrer Verwaltung zuhause per Funk erlauben Buch über ihr gesamtes Leben zu führen. Speziell für Unternehmen der Entsorgungswirtschaft wurde von der ubinam on demand GmbH aus Martinsried bei München eine solche Lösung gemeinsam mit einem Anwender realisiert und eingeführt. Die Gemeinde der Nutzer, vertreten durch die Fachjury des ´Telematik-Markt.de´, war so begeistert, dass man der ubinam GmbH dafür im Oktober 2016 den Telematik Award 2016 „Entsorgung“ verliehen hat.



Die Hans Wolf Transporte und Recycling GmbH setzt diese neue Lösung bereits ein. Unsicherheiten über den Standort und die Aufgabe des einzelnen Containers gehören damit für dieses Unternehmen der Vergangenheit an. Sobald ein Transportfahrzeug der Hans Wolf Transporte und Recycling GmbH in der Nähe eines Containers steht oder vorbeifährt, meldet sich der nun „schlaugemachte“ Container des Unternehmens und teilt dem Lesegerät im Fahrzeug alle wichtigen Daten mit. Dazu sitzt an der Außenhaut des Containers gut geschützt ein kleiner unauffälliger Plastikstöpsel, der individuell zu „seinem“ Container gehört. Manuelle Datenerfassungen, Aufschreiben von Containernummern auf Zettel oder Durchsagen von Standorten per Telefon gibt es nicht mehr. Unsicherheiten über die Bewegungen, Verweildauern, Nutzungen von Containern treten nicht mehr auf.



Und die Transportsteuerung zuhause im Büro weiß stets ganz genau wo welcher Container gerade „arbeitet“ oder auch verfügbar ist. Die Verwaltung des Unternehmens muss keinen Mitarbeiter herum schicken um Standorte abzuklären. Container verschwinden nicht mehr. Und die Wirtschaftlichkeit des einzelnen Containers, aber auch des gesamten Unternehmens wächst.



Sie glauben einen Container auf diese Weise „schlau“ oder intelligent zu machen kostet bestimmt ein Vermögen? Dann sind sie bestimmt überrascht zu hören, dass die Kosten für die Einbindung eines neuen Containers ziemlich sicher unter denen liegen, die sie für eine einzelne typische Facharbeiterstunde in ihrem Unternehmen aufwenden.



Sie sehen: Selbst auf den ersten Blick scheinbar so einfache große oder kleine Metallkisten mit Klappen, Verzeihung: Container, können dank moderner IT und guter Ideen ein wirklich spannendes und lohnendes Thema sein.



ubinam / Hermann Ens