Exakte Koffeindosierung für Athleten

(fair-NEWS) Truestart Performance Coffee ist der erste Spezialkaffee für Sportler. Er zeichnet sich durch einen konstanten Gehalt an Koffein aus. Helena und Simon Hills, Triathleten aus Großbritannien, entwickelten den Instantkaffee aufgrund eigener Erfahrungen. Sie schätzten den leistungssteigernden Effekt von Kaffee vor dem Sport, registrierten aber auch die Nebenwirkungen gelegentlicher Überdosierungen. Ursache dafür ist der schwankende Koffeingehalt herkömmlicher Produkte. So entstand die Idee, einen löslichen Kaffee zu entwickeln, mit dem sich die Koffeinzufuhr exakt dosieren lässt. Das Granulat besteht aus gefriergetrockneten kolumbianischen Arabica-Bohnen und enthält ausschließlich natürliches Koffein. Dieses nimmt der Körper langsamer auf als die synthetische Variante. Dafür wirkt es kontinuierlicher und länger. Der lösliche Kaffee lässt

sich mit heißem oder kaltem Wasser zubereiten und auch in einen Shake mischen. Als Alternative zum Getränk bietet Truestart koffeinhaltige Energieriegel an. Die Caffeine Energy Bars gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie bestehen nur aus natürlichen Zutaten und zeichnen sich ebenfalls durch einen

konstanten Koffeingehalt aus.



Bessere Leistung beim Triathlon mit Truestart Coffee



Ein Triathlon ist eine starke körperliche und mentale Belastung. Während des Sports hat Koffein in beiderlei Hinsicht einen leistungssteigernden Effekt. Danach unterstützt es die Aufnahme von Glykogen durch die Muskulatur und beschleunigt damit die Regeneration. Eine Überdosierung führt jedoch bei vielen

Athleten zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Zittrigkeit oder Leistungseinbrüchen. Die hohe Beanspruchung durch einen Triathlon oder eine andere anspruchsvolle Sportart erfordert deshalb einen besonders sorgfältigen Umgang mit Koffein. Dabei hängt die ideale Zufuhr von den persönlichen

Voraussetzungen der einzelnen Athletinnen und Athleten ab. Ausgehend von den Empfehlungen der Hersteller kann jeder mit Truestart Coffee die individuell richtige Dosis austesten. Denn durch den konstanten Koffeingehalt ist mithilfe des Messlöffels oder der Einzelportionen eine genaue Dosierung möglich.

Truestart Coffee und die Caffeine Energy Bars sind Nahrungsergänzungsmittel für den Sport, mit denen sich die Koffeinzufuhr optimal gestalten lässt.