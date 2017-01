ebike-base.de integriert Marktplatz für e-Bikes & Pedelecs

(fair-NEWS)

Seit 2011 informiert ebike-base.de mit der ersten mehrsprachigen Marktübersicht über das breite Angebot an e-Bikes und Pedelecs.Nun erweitert ebike-base.de die Plattform um den Marktplatz für neue und gebrauchte e-Bikes und Pedelecs.Verbraucher stehen oft vor dem Problem, zwar das passende e-Bike ausgewählt zu haben, aber dann einen Fachhändler zu finden, der dieses Modell verfügbar hat. Hier setzt der ebike-base Marktplatz an.Der neue Marktplatz erleichtert es Verbrauchern die Angebote für e-Bikes und Pedelecs sowohl regional als auch überregional zu finden. Fachhändler haben die Möglichkeit Ihre Produkte einem größeren Publikum zu präsentieren und neue Kunden zu erreichen.Der ebike-base Marktplatz ist wie gewohnt international und mehrsprachig aufgebaut. Die Angebotssuche ermöglicht einen schnellen Überblick über das angebotene Sortiment der Fachhändler. Eine erweiterte Suchfunktion bietet eine spezifizierte Suche, z.B. auch nach Rahmengrößen und Ausstattungsdetails.Der Marktplatz als Bindeglied zwischen Verbraucher und Fachhändler bietet beiden Seiten ein neues Instrument auf ebike-base.de.Verbraucher können auf einfache Art verfügbare e-Bike & Pedelec Modelle und Fachhändler recherchieren. Die umfangreiche Suchfunktion erlaubt eine gezielte Selektion.Der Fachhandel erhält ein wirkungsvolles Marketinginstrument, um das Unternehmen und auch die Produkte einem größeren Publikum zu präsentieren. Er profitiert von der großen Reichweite und Sichtbarkeit von ebike-base.de.



Bildinformation: ebike-base Marktübersicht und Marktplatz für e-Bikes