Nicht nur künftige Städtepartner

2017 werden Potsdam und Zanzibar offizielle Städtepartner. Die perfekte Zeit also, sich auch einmal von der modernen Foto-, Kunst- und Schmuck Szene Tansanias inspirieren zu lassen. Denn die ist weit weg von den typischen Klischees afrikanischer Kunstwerkstätten. Ein neues Ausstellungskonzept in Form eines interaktiven Pop-Up-Stores füllt die Städtepartnerschaft mit Leben.In der Zeit vom 19.01. – 10.03.2017 haben Sie die Möglichkeit ein neues Ausstellungskonzept in den Designetagen in Potsdam zu erleben. Der African Pop Up Store trägt den Titel „African Lifestyle and Gems“ und wird neben mittel- bis großformatigen Fotografien und Foto Art des australischen Abenteurers Dominyk Lever auch exklusive Schmuckkreationen aus Ebenholz, Gold, Silber und Edelsteinen des Sansibaris Elias Jewellers zeigen und verkaufen.Die große Besonderheit der Verkaufsausstellung ist aber vor allem der Anspruch an das Erlebnis Tansania. Und so werden viele Geschichten zu Land und Leuten, spezielle Gerüche und Veranstaltungen, ein persönlicher Besuch des Fotografen und auch die Gründung des Interessenverbandes Zanzibar ein Teil dieser Ausstellung sein.Die drei Frauen die hinter dem Pop Up Store stehen sind Martina Löffler, Theresa Kloss und Carmen Schmalfuß-Gross. Sie selbst sind in den vergangenen Jahren viel gereist. Und so erwuchs die Idee eines interaktiven Ausstellungskonzeptes aus dem Wunsch heraus, den Alltag vieler Menschen etwas abenteuerlicher und weitsichtiger zu machen.Besonders in der heutigen Zeit hilft das Erleben und Kennenlernen anderer Kulturen beim verstehen und dient als „kleine Insel“ inmitten des winterlichen Potsdams. So werden die Räume in der dritten Etage der Designetagen auch für das aktive Netzwerken interessierter und bereits aktiver Unternehmer und Privatpersonen genutzt um gemeinsam spannende Projekte zu unterstützen und voranzutreiben.Eines dieser Projekte liegt den drei Frauen ganz besonders am Herzen. Es ist das Schulkonzept der Australierin Judy die in Stonetown, Zanzibar lebt und eine Montessouri Schule für Ihre Tochter eröffnete. Die Schule wächst mit ihr und ermöglicht es auch den armen Kindern der Insel eine Ausbildung zu erhalten. „African Lifestyle and Gems“ unterstützt das Projekt mit Spenden für einen Schulbus.Interessierte sind herzlich zum Grand Opening am 28.01. ab 18 Uhr in die Designetagen, Posthofstr. 5 in Potsdam eingeladen. Special Guest ist Dominyk Lever. Um Einladung wird bis zum 27.01. über office@mace-fine-art.com gebeten.Öffnungszeiten ab 28.01.Mittwoch 11.00 – 20.00Donnerstag 11.00 – 21.00Freitag 11.00 – 18.00Samstag 11.00 – 18.00Sonntag 11.00 – 15.00



Bildinformation: Theresa Kloss