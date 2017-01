Der Gesundheit zuliebe: Erstklassiger Wellnessurlaub an der Ostsee für mehr Wohlbefinden

(fair-NEWS)

Berlin, Januar 2017 - Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Das Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Hier erwartet Urlauber pure Entspannung und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden.Um gesundheitsbewussten und sportbegeisterten Menschen Anforderungen bestens gerecht zu werden, wird ihnen das spezielle Arrangement „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ angeboten. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Das perfekt abgestimmte Arrangement „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ enthält neben fünf Übernachtungen mit Halbpension ein umfassendes Wellnesspaket bestehend aus vier verschiedenen Massagen-Arten und körperlichen Aktivitäten. Das Wellnesspaket ist ausgezeichnet: Vier Massagen (ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA, Wirbelsäulenmassage, Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage, Ayurveda-Vital-Massage) dienen der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Die körperliche Aktivität wie Wassergymnastik und Nordic Walking bringt den Körper in Schwung, steigert die muskuläre Fitness, kräftigt die Abwehr des Körpers. Eine zusätzliche Sitzung in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Und somit wird das allgemeine Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele gefördert.Dieses umfangreiche Arrangement bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an und kostet schon ab 279,00 Euro pro Person. Der Preis variiert je nach Zimmerkategorie und Saisonzeiten.Das Hotel: Das Vier-Sterne-Wellnesshotel Lidia (Landeskategorie) liegt im idyllischen Ortsteil Darlówko des Badeortes Darlowo (ehemals Rügenwalde) in unmittelbarer Näher zum feinsandigen Ostseestrand (150 m), eingebettet in die schöne Küstenlandschaft in Mittelpommern. Das Hotel ist komfortabel und zeitgemäß ausgestattet und verfügt über 116 Gästezimmer in fünf verschiedenen Kategorien und über einen modernen Spa-Bereich mit großer Badelandschaft und autorisiertem Thalgo-Institut.Das Wellnesshotel Lidia bietet seinen Gästen eine komfortable Unterkunft, einen professionellen Service in allen Bereichen sowie Entspannung und Wohlbefinden auf höchstem Niveau. Gute Qualität zu günstigen Preisen und die gute Lage des Hotels überzeugen seit Jahren zahlreiche Erholungs- und Wellnessurlauber (HolidayCheck.de: 91% Weiterempfehlung).Weiterführender Link zum Angebot „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,4,hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenD-12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****