Die Ganzkörpermassage als Mittel zur Entspannung und Schaffung des höchsten Genusses

Sind Sie müde vom Alltagsstress, möchten Sie Ihrer täglichen Routine entrinnen und in eine Welt voller Entspannung und Zärtlichkeit untertauchen? Ganzkörpermassage hilft Ihnen dabei, quälende Gedanken loszuwerden, lässt Ihre Sorgen im Genuß zerschmelzen und versetzt Sie in eine unvergleichliche Wonne. Nach so einer Massagesitzung fühlen Sie sich dann wie neugeboren, sind mit Freude und Kraft erfüllt, können wieder frei atmen und der Hektik des modernen Lebens mit Ruhe und Gelassenheit entgegentreten.Entspannende Ganzkörpermassage lässt sie wahre Glückseligkeit erleben. Sie können Ihre Seele baumeln lassen, während ihr Körper maximal relaxt und die ganze Kunst unterschiedlicher Massagetechniken genießt. Durch samtweiche Berührungen erfahren Sie die gesamte Palette von Vergnügen, Lockerung und Zärtlichkeit.Besonderheiten einer GanzkörpermassageEine Ganzkörpermassage, die alle Körperteile miteinbezieht, sorgt für die ganzheitliche physische und emotionale Entspannung. Während der Massagesitzung können Sie Ihre Augen schließen und alle negativen Gedanken verschwinden lassen, den Lauf des Lebens mit jeder Körperzelle spüren, jede Berührung in vollen Zügen genießen und komplett abschalten, während Ihre Sinnesorgane den feinen Duft von Aromaölen, die Klänge beruhigender Melodien und die Liebkosungen erfahrener Hände wahrnehmen.Stimmige Atmosphäre verhilft Ihnen in einem Lustuniversum komplett aufzugehen und gibt Ihnen die Möglichkeit, den richtigen Rausch der Gefühle zu erleben. Nach der Behandlung werden Sie garantiert nicht nur körperlich, sondern auch emotional erholt sein.Wie gestaltet sich eine Ganzkörpermassagesitzung?Während dieser Art der Massage werden fast alle Körperregionen des Kunden außer Gesicht und behaarten Kopfteilen behandelt. Um von vornherein eine maximal relaxierende Wirkung zu erzielen, beginnt man mit einer Fußmassage. Da sich die wichtigsten Energiekanäle an der Fußsohle befinden, wird durch die Fußmassage der Energiezufluß gesteigert und der gesamte Körper vom Druck befreit.Auch benutzt der Masseur Griffe aus Su Jok Therapie, um auf biologisch aktive Punkte an den Fußsohlen und Handflächen einzuwirken. Somit erreicht man nicht nur ein glückseliges Gefühl, sondern kann auch gesundes Funktionieren innerer Organe beeinflußen.Desweiteren werden Waden, Oberschenkel und anschließend der Rücken massiert. Alle Massageelemente werden in langsamen fließenden Bewegungen ausgeführt, was zur bedingungslosen Befriedigung beiträgt. Nach und nach übergeht der Masseur zum vorderen Körperteil und beginnt ebenfalls mit Füßen und Beinen, um seine Berührungen später auf den Bauch und die Brust auszuweiten.Zuletzt werden Ohren des Kunden massiert, was die Entspannung und Lust noch anwachsen lässt. Auch an den Ohren findet man unzählige Punkte, die sich auf den Zustand des menschlichen Körpers stark auswirken. U.a. wird dadurch die Funktion der Geschlechtsorgane beeinflußt und Potenz gesteigert.Als Gesamtergebnis werden Sie durch die Einwirkung der Massage auf alle o.g. Körperbereiche die Außenwelt vergessen und in eine Welt voller Seligkeit und Entzücken versetzt. Wenn Sie in solch ein sinnliches und gleichzeitig aufregendes Märchen entführt werden wollen, dürfen Sie nicht auf den Genuß einer entspannenden Ganzkörpermassage verzichten. Positiver Effekt, den man damit erreicht, kann mit einer Reflexotherapie verglichen werden.Ätherische Aromaöle, die während der Behandlung zum Einsatz kommen, tragen zusätzlich zum Gefühl von außerordentlicher Ausgeglichenheit und einzigartiger Freude bei. Sie zerfließen am Körper und verstärken das Gleiten massierender Finger und Handflächen. Somit kann die höchste Stufe der Ekstase erreicht werden.Wenn Sie unser Massagestudio besuchen, können Sie sich persönlich von der Kraft einer Kombination überzeugen, die Sportmassage, kunstvolle Lomi Lomi Technik und tantrische Elemente verbindet. Wir helfen Ihnen dabei, von Ihren Sorgen abzuschalten und zeigen Ihnen eine neue Art der Entspannung. Schon ab der ersten Minute der Behandlung können Sie sich in einer wunderschönen Welt des Vergnügens und der Liebkosungen entspannen, während sensible Berührungen Sie zum Höhepunkt bringen, den man in dieser Weise nur durch die Ganzkörpermassage erfahren kann. Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem Massagestudio zu begrüßen und für Ihr Wohlbefinden zu sorgen!



Bildinformation: Lomi Lomi Massage in Wellness Massage, Foto von treatwell