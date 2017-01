Wintersport in Rhein Main

(fair-NEWS)

Der Winter hat uns auch in Rhein Main und im Umkreis. Knackige Kälte. Strahlende Sonne und ein herrliches blaues Farbenspektrum am Himmel in den letzten Tagen. Endlich liegt auch wieder Schnee, der vor allem in den Höhenlagen der Mittelgebirge Taunus, Odenwald oder Hunsrück auch liegen bleibt.Man muss gar nicht weit fahren, um auch in der Umgebung von Frankfurt, Mainz und Wiesbaden Ski- und Rodelvergnügen zu erleben. Skilifte, Langlaufloipen und Rodelstrecken gibt es zahlreiche und gar manche Skihütte lädt zu einem geselligen Tag ein.Nördlich von Frankfurt locken im Taunus natürlich der große und der kleine Feldberg. Der große Feldberg ist mit 880 Metern über NHN der höchste Berg in der Region. Und an Wochenenden kann es hier richtig voll werden. Zum Glück gibt es zahlreiche Parkplätze bzw. auch Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, hier herauf zu kommen.Die „Eiserne Hand“ oder das „Jagdschloss Platte“ in der Nähe von Wiesbaden bieten zwar keine Skilifte, dafür aber tolle Rodelmöglichkeiten vor schöner Kulisse.Auch der Hunsrück kann mit einem Acht…Hunderter aufwarten: dem Erbeskopf mit 816 Metern über NHN. Hier gibt es Skilifte und eine Reihe an weiteren Wintersportmöglichkeiten bei guter Infrastruktur. Daneben locken aber auch Idarkopf bei Weitersbach oder der Schanzerkopf im Soonwald bei Argenthal.Der Odenwald hat zwar keine so hohen Berge, lockt aber ebenfalls mit herrlichen Landschaften im Winter, sofern ausreichend Schnee liegt. Viele Loipen werden gespurt. Skilift und Infrastruktur gibt es zum Beispiel bei Beerfelden mit ca. 500 Metern Höhe.Etwas weiter weg von Rhein Main bieten sich der Westerwald mit einer Vielzahl an Wintersportmöglichkeiten an. Zum Beispiel locken im Lahn-Dill-Bergland gleich mehrere Erhebungen mit ausreichender Infrastruktur. Am bekanntesten ist der Salzburger Kopf im Westerwald mit 654 Metern der dritthöchste Berg im Westerwald. Auch erwähnenswert ist die Westerwald-Loipe, die mit 33 Kilometern Länge die längste in Rheinland Pfalz ist.In der Vulkaneifel im Norden von Rheinland-Pfalz locken eine Vielzahl an Möglichkeiten. Besonders schön sind hier die Eifelmaare, die oft im Winter zugefroren sind und zeitweise sogar mit Schlittschuhen befahren werden dürfen.Im Nord-Osten von Hessen bieten sich natürlich die schöne Röhn mit der Wasserkuppe an oder der Vogelsberg mit dem Hoherodskopf bei Schotten an.Und wer nun gar keine Lust auf Kälte hat, wird vielleicht in einem der zahlreichen Wellness-Tempel bei angenehmen Wassertemperaturen, berühmten Mineralwasserquellen und Salzgrotten wie am Meer fündig. Aber dazu bald mehr.Und wem das nicht reicht, der oder die wird auf FREZETTI ( www.frezetti.de ) mit über 2.500 gelisteten Ausflugszielen und 30 einfachen Suchbegriffen für Rhein Main und Umkreis bestimmt fündig. Einem Portal, dessen Betreiber sich seit einem Jahr das Ziel gesetzt hat, die gesamte Region und Ihre Schönheiten zu zeigen. Und … die Gegend lohnt sich … einfach schön hier!



Bildinformation: Winterlandschaft im Mittelgebirge / FREZETTI 2017