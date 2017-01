(fair-NEWS)

„Unverhofft kommt oft“, so lautet ein bekanntes Sprichwort. So überraschte uns kürzlich Herr Lars Kitzinger, Vorstand der BMR Business Means Responsibility (Charitable Foundation), mit einem sehr angenehmen Besuch. Die Arbeit und das Engagement des Fördervereins KinderLeben e.V. für unheilbare, schwerstkranke Kinder und deren Familien haben ihn sehr beeindruckt, so dass die BMR Stiftung den Verein spontan mit einer Fördersumme in Höhe von 5.000 Euro finanziell unter die Arme griff.„Wir können es kaum glauben. Es ist einfach zu schön!“, freut sich Ester Peter, ehrenamtlicher Vorstand des Fördervereins. Das Geld soll den betroffenen Familien direkt zu Gute kommen.Über die BMR Business Means Responsibility (Charitable Foundation):Die Stiftung ist ein Netzwerk von Unternehmern, die im Rahmen der BMR nachhaltig Verantwortung übernehmen. Für Menschen die Hilfe brauchen, für Tiere, die in Not sind, für eine Natur, die nicht mehr im Gleichgewicht ist – überall dort, wo Hilfe gebraucht wird. Business Means Responsibility steht für die Verantwortung, die Unternehmen in der globalisierten Welt grenzüberschreitend für alle Menschen und deren Umwelt übernehmen.Die BMR Stiftung unterstützt in der Hauptsache Projekte, die den Menschen eine dauerhafte Verbesserung ihrer Lebensumstände bringen. Zu den unterstützungswürdigen Projekten gehören bisher u.a. Ikhaya Loxolo - eine organische Farm für behinderte Menschen in Südafrika, die dort zusammen leben und arbeiten, dass Tierheim Buchholz, die Tierhilfe Süden sowie das Projekt SchanZe in Bad Oldesloe. Weitere Informationen über die BMR Business Means Responsibility- Stiftung gibt es im Netz unter www.bmr-charity.com



Bildinformation: Kürzlich überraschte Herr Lars Kitzinger, Vorstand der BMR Business Means Responsibility (Charitable Foundation), den Förderverein KinderLeben e.V. mit einem Besuch. Sichtlich haben ihn die Arbeit und das Engagement des Fördervereins für unheilbare, schwerstkranke Kinder und deren Familien beeindruckt.