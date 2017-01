Glücksgefühle in der Ferienwohnung Schenna

(fair-NEWS)

Klimaschonender Urlaub in der Schenna FerienwohnungDie Ferienwohnung in Schenna möchte die Atmosphäre nicht unnötig belasten und setzt auf einen nachhaltigen Plan. Die ressourcensparende Klimaresidence Mittendorf sorgt dafür, dass die Umwelt möglichst wenig belastet wird und die Gäste trotzdem einen allumfassenden Komfort genießen können. Das naturnahe Wohnen wirkt entspannend und der schöne Ausblick auf die umliegenden Berge bereitet eine frohe Stimmung. Aber auch zahlreiche Unternehmungen warten auf die Besucher. Wie wäre es mit einem Tandemflug mit einem Paragleiter? Oder besteigen Sie lieber einen Berg? Im Sommer ist das Wandern auf ausgewählten Wanderrouten ein tolles Erlebnis. Falls Sie Südtirol lieber im Winter erkunden möchten, können Sie sich ein paar Skier unter die Füße klemmen und das Skigebiet Meran 2000 besuchen. Gerne können Sie mit dem Auto anreisen und kostenlos in der Tiefgarage parken.Freundliche Menschen bewohnen die Ferienwohnung SchennaTraditionsreich steht die Klimaresidence in Südtirol. Die Ferienwohnung in Schenna besticht in vielerlei Hinsicht durch Einzigartigkeit. Seit dem Jahr 1969 im Besitz der Familie Unterthurner, kann die Klimaresidence auf Jahrzehnte lange Tradition zurückblicken. Viele Besucher nächtigten hier, sind erholt abgereist und nicht selten wiedergekommen. Mit Engagement und Fleiß wurde so eine Vielzahl von Gästen zu Stammgästen. Seit der energetischen Sanierung im Winter 2009/2010 hat sich das Gesamtbild der Ferienwohnung noch einmal positiv verändert. Auch weiterhin stellt die vollste Zufriedenheit eines jeden Gastes die höchste Priorität dar.Die Schenna Ferienwohnung bietet beste AusstattungWir finden die passende Räumlichkeit für Sie. Alle Apartments besitzen eine Küchenzeile und ein Badezimmer. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen SAT-TV, Internetanschluss, Telefon, Radio, Safe und Balkon. Geschirr und Wäsche sind selbstverständlich vorhanden. Die Zimmer beinhalten ein Bad, SAT-TV, Internetanschluss, Telefon, Radio, Safe und Balkon. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Dieses setzt sich aus vielen südtirolischen Produkten zusammen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mittendorf.schenna.com/