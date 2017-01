Lasershows und Wasserspiele sind beliebte Highlights

(fair-NEWS)

Seit vielen Jahrzehnten begeistern professionelle Lasershows uns Menschen und sind bei jeglichen Events schon gar nicht mehr wegzudenken. Bei beeindruckenden Veranstaltungen, wie etwa Konzerten, Festivals, Jubiläumsfeiern oder bei sonstigen Großveranstaltungen zählen sie schon längst zum fest gebuchten Set-up.Diese farbbrillanten Highlights sind so einzigartig wie vielseitig zugleich. Ob als imposante Beam-Show, bei der verschiedene Beam-Effekte wie etwa Tunnel- und Fächereffekte das Publikum in ihren Bann ziehen, oder als Grafik-Show, bei der verschiedene grafische Elemente sowie auch animierte Shows auf unterschiedlichen Projektionsflächen inszeniert werden – 16,7 Mio. Farben und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen eine Lasershow zurecht zu einem kurzweiligen Publikumsmagneten.Doch nicht nur eine Lasershow-Inszenierung allein sorgt für emotionale Gänsehaut-Momente. Auch die Kombination mit anderen, fesselnden Medien lassen atemberaubende, multimediale Show-Highlights entstehen. So ist nach wie vor ein ganz spezieller Hingucker das professionelle Zusammenspiel von Lasershow mit Wasserspielen.Bereits in der Renaissancezeit wurden stimmungsvolle Wasserspiele kreiert. Diese Leidenschaft für animiertes Wasser hält sich bis heute, weshalb auch die Technik entsprechend weiterentwickelt wurde.Unser heutiger Stand der Technik ermöglicht es, verschiedenartige Wasserfontänen für Wasserspiele zu erzeugen. Synchron begleitet von Musik, wird eine graziöse Darbietung der Wasserstrahlen ermöglicht, welche an eine Tanzperformance erinnern lässt.Werden nun faszinierende Wasserspiele mit der farbintensiven Attraktion der Laserinszenierung professionell kombiniert, ist ein gefesseltes Publikum garantiert. Durch das Wasser wird das Licht der Laserstrahlen auf besondere Art und Weise gebrochen, was die Strahlen des Lasers elegant zum Funkeln und Glänzen bringt.Die Firma LPS-Lasersysteme ist Profi in ihrem Gebiet rund um Laser und hat schon zahlreiche multimediale Show-Highlights in Komposition mit Wasserspiele realisiert. Ob farbkräftige Laserbeams, individuelle und emotionsstarke Lasergrafiken und Animationen – all dies wird harmonisch mit den verschiedensten Wassereffekten vereint. Temporäre Begeisterung genossen unter anderem die Besucher des „Global Fair & Festival“ im Koreanischen Incheon oder des „Festival de Luz“ in Medellin, Kolumbien. Die Show-Experten von LPS werden auch sehr gerne bei Festinstallationen zu Rate gezogen und ihre Lasershowsysteme professionell eingesetzt. Ob in der „Porto Kairo Mall“ in Ägypten, im 5-Sterne „Spa Hotel Pomegranate“ in Griechenland, oder in Südkorea für „Musical Fountains“ in Andong, „Musical Fountains“ in Bulkwangchun, „Musical Fountains“ in Yangsan oder im Freizeitpark „Kangwon Land“ - um nur ein paar Beispiele anzuführen – die Besucher werden regelmäßig in den Bann, professioneller und fesselnder Multimedia-Shows mit musiksynchroner Lasershow und Wasserspielen gezogen.



Bildinformation: LPS-Lasersysteme: Water Fountain, Andong, Korea