Eigentumswohnungen in München-Au

(fair-NEWS)

Die Au ist ein Stadtteil in der südöstlichen Flussniederung Münchens und Teil des Stadtbezirks Au-Haidhausen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Au größtenteils durch Luftangriffe zerstört, daher ist heute die Architektur der Nachkriegszeit vorherrschend. Wohnraum und Gewerbe waren in der Au traditionell vermischt. Allerdings werden Gewerbebetriebe werden zunehmend ausgelagert. Die Au hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem begehrten Wohnviertel gewandelt. Die Au kombiniert die vorteilhafte Lage an der Isar mit der Nähe zur Innenstadt. Im vergangenen Jahrzehnt entstanden zahlreiche neue Wohnungen.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler München Au" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-muenchen au/">München Au</a>:Angebotspreise 2016:158 Verkaufsangebote für Eigentumswohnungen wurden im Jahr 2016 für München Au gezählt. Damit ist die Zahl der Wohnungsangebote gegenüber dem Vorjahr um etwa 30 % zurückgegangen. Die Wohnungspreise sind indes um durchschnittlich 8 % gestiegen. Exemplarisch werden Wohnungen mit 40-60 m² für durchschnittlich rund 365.000 EUR angeboten, mit 80-100 m² für etwa 700.000 EUR im Schnitt und mit ab 100 bis 150 m² muss etwa 1 Mio. EUR gerechnet werden, darüber hinaus, ab 150 m² werden gute 1,7 Mio. EUR fällig. Die teuerste Wohnung in der Au kam auf etwa 4,5 Mio. EUR Kaufpreis.Tatsächliche Verkaufszahlen 2015:Im Jahr 2015 wurden im Gesamtgebiet Au und Obergiesing (die beiden Gebiete werden statistisch nur zusammengenommen ausgewertet) 402 bestehende und 198 neue Wohnungen tatsächlich verkauft. In vielen Bereichen in München Au sind sehr gute Wohnlagen anzutreffen. Wir haben im Folgenden die Münchener Wohnungspreise für sehr gute Lagen nach dem Baujahr gelistet: Demnach erreichten Altbauwohnungen (Baujahr um die Jahrhundertwende 1900) im Schnitt 8.600 EUR pro m², Wohnungen aus den 1960er Jahren etwa 6.050 EUR pro m², Wohnungen aus den 1990er Jahren ca. 6.500 EUR pro m² und Neubauwohnungen ca. 8.800 EUR pro m²."Die Au ist bestimmt einer der Shooting Stars Münchens der letzten 20 Jahre. Die Bewohner fühlen sich hier sehr wohl, und möchten wegen der Lage an der Isar und die Nähe zur Innenstadt selbstverständlich gar nicht mehr weg.", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Immobilienbericht Gutachterausschuss München Jahr 2015. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. München Au. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Rainer Fischer