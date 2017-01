PRINTAS - 3 Monatskalender in edler Aufmachung

(fair-NEWS)

Stilvolle und edle Aufmachung für MonatskalenderMonatskalender liegen auf Platz Eins der Werbemittel. Der Kalenderverlag PRINTAS produziert<a href="www.printas.com/monatskalender"> Monatskalender</a> für drei oder mehr Monate nach Wunsch und bietet für jeden Kalender Möglichkeiten zur Veredlung an. Mit einer individuellen Lackierung sieht der Kalender noch besser aus. Die Veredlung von Monatskalendern sorgt für besondere Effekte und bietet zugleich einen dauerhaften Schutz. PRINTAS verfügt über diverse Verfahren, um den Kalender optisch und in der täglichen Handhabung aufzuwerten.Die Dispersionslackierung als Standardverfahren zur Veredlung von MonatskalendernDispersionslack ist für die Veredlung von Monatskalendern ausgesprochen gut geeignet. Der Lack auf Wasserbasis wird in der Druckmaschine mit einer Rasterwalze auf den <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> aufgebracht. Nach der Trocknung mit einem Heißluft- oder Infrarot-Trockner zeigen sich die Vorteile des Lacks: Dispersionslack verhindert das altersbedingte Vergilben. Die Druckfarben können nicht ausbleichen und behalten ihre Leuchtkraft. Die Kalender fühlen sich samtig an. Die Rückseite des Kalenders ist scheuer- und stapelfest. Mit Dispersionslack ist eine matte oder glänzende Lackierung möglich. Auf Kundenwunsch kann die Lackierung vollflächig oder partiell durchgeführt werden.Weitere Varianten für die Veredlung von MonatskalendernMit UV-Lack sind raffinierte Effekte und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten machbar. Der Lack, bestehend aus Acrylaten und Effektpigmenten, lässt sich dick auftragen und härtet mit einem speziellen UV-Trockner in Sekundenschnelle aus. UV-Lack ist für Matt- und Glanzeffekte geeignet. Er kann vollflächig oder partiell verwendet werden, außerdem ist eine Kombination mit Dispersionslack möglich.Glitterlacke und Relieflacke bieten noch mehr Spielraum für individuelle Kalenderdesigns. Bei Glitterlack handelt es sich um einen UV-härtenden Lack mit Glitterpartikeln in Gold, Silber oder farbigen Varianten. Relieflack ist auch als Konturlack, Blindenschriftlack oder Wassertropfenlack bekannt. Der Lack verfügt über einen sehr hohen Feststoffanteil. Damit sind dreidimensionale Effekte bei Motiven oder Schriftzügen möglich. Die plastische Wirkung des transparenten oder mit Pigmenten eingefärbten Relieflacks ergibt matte oder glänzende Effekte.Nicht nur sichtbar, sondern auch als Duft wahrnehmbar: Mit Duftlack eröffnen sich weitere Möglichkeiten für die Veredlung von Monatskalendern. Im Lack sind Mikrokapseln mit Duftstoffen integriert, die durch Berührung freigesetzt werden. Verschiedene Düfte nach Blumen, Gewürzen, Früchten, diverse Parfums oder der Duft von Meeresluft sind nur einige Beispiele.PRINTAS bietet eine ausführliche Beratung, mit welcher Veredlungsvariante der <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> am besten zur Geltung kommt. Informieren Sie sich jetzt, wie Ihr 3 Monatskalender zu einem individuellen Werbeartikel wird!



Bildinformation: PRINTAS - 3 Monatskalender in edler Aufmachung