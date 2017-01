Eclisse präsentiert in der Wand verlaufende Schiebetüren auf der BAU 2017

(fair-NEWS)

Die internationale Fachmesse BAU 2017 in München bot auf über 180.000 Quadratmetern Materialien, Technologien und Systeme für Wirtschafts-, Wohnungs- & Innenausbau im Neubau und im Bestand. Das Angebot war nach Baustoffen, Produkt- & Themenbereichen gegliedert. Auch der Schiebetüren-Spezialist <a href="www.eclisse.de/">Eclisse Deutschland</a> durfte da auf keinen Fall fehlen.Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten und modernen Schiebetüre für den Innenbereich sind, dann sind Sie bei Eclisse goldrichtig. Nützen auch Sie Ihren Wohnraum optimal für Ihre Anforderungen und Bedürfnisse aus. Mit einer innovativen Schiebetür in der Wand aus dem Hause Eclisse werten Sie Ihren persönlichen Wohnraum gezielt auf und gewinnen zusätzlichen Raum für neue Gestaltungsmöglichkeiten.Mit den cleveren Eclisse-Schiebetürelementen, die dedacto unsichtbar in der Wand verlaufen, entscheiden Sie sich für funktionale Schiebetüren-Einbauelemente, die mehr Platz für das Wesentliche schaffen. Auf der Bau 2017 konnten sich Interessierte direkt ein Bild von den innovativen Einbauelementen für Schiebetüren aus dem Hause Eclisse machen.



Bildinformation: Schiebetür in der Wand verlaufend präsentiert von Eclisse auf der BAU 2017