ÖDP-Klage gegen verfassungswidrige kommunale Sperrklausel in NRW

Der NRW-Landtag befasst sich am 26. Januar 2017 mit der Klage der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) NRW und der Tierschutzpartei gegen die Wiedereinführung einer Sperrklausel in NRW.Die Kläger begründen ihre Klage mit der Verletzung der Chancengleichheit als politische Partei bei den Kommunalwahlen durch die Einführung einer Sperrklausel von 2,5 % bei den Wahlen zu den Stadt- und Gemeinderäten sowie den Kreistagen des Landes NRW.Sie beantragen beim Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen festzustellen,1.) dass die Einführung dieser Sperrklausel das Recht der Antragsteller auf chancengleiche Teilnahme an den Kommunalwahlen nach Art. 21 GG, Art. 1. Abs. 1 Landesverfassung NRW und auf Gleichheit der Wahl nach Art. 21, Abs. 1 S 2. GG, Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 der Landesverfassung NRW verletzt.2.) Hilfsweise beantragen die Kläger festzustellen, dass der Landesgesetzgeber NRW das Recht der Kläger auf chancengleiche Teilnahme an der Kommunalwahl aus Art. 21 GG, Art. 1. Abs. 1 Landesverfassung NRW und auf Gleichheit der Wahl nach Art. 21, Abs. 1 S 2. GG, Art. 1 Abs. 1 und Arr. 2 der Landesverfassung NRW verletzt hat, da er es unterlassen hat, im Zuge der Gesetzgebung zur Änderung der Verffassung für das Land Nordrhein-Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommunalvertretungsstärkungsgesetz) den in Art. 33 Abs. 1 S. 2 und S. 3 KWahlG für die Zuteilung eines Sitzes vorgesehenen Schwellenwert auf einen niedrigeren Schwerllenwert als 2,5 % festzulegen.Hier der vollständige Wortlaut der Klage:https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4612.pdf;jsessionid=3E43719687DAB96264390CBDF1C0060A.ifxworkerHier der Wortlaut der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses:https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14030.pdf;jsessionid=A7DB6F0CB6E1A76515A0B8E2744054BA.ifxworker



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Region Düsseldorf und Niederrhein