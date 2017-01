(fair-NEWS) Die Stöben Wittlinger GmbH hat zusammen mit der IPM Immobilien Projekt Marketing GmbH einen ca. 11.600 Quadratmeter großen Teil des ehemaligen Areals der New York-Hamburger Gummiwerke – der sogenannten EcoCity – in Hamburg-Harburg an einen privaten Investor veräußert.



Das Areal wird in enger Abstimmung mit den Behörden für eine neue Nutzung aus Wohnen und Gewerbe mit einer voraussichtlichen Gesamtnutzfläche von ca. 30.000 Quadratmeter Brutto-Grundfläche zur Verfügung stehen. Axel Wittlinger erläutert: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit den Behörden im Hinblick auf den Denkmalschutz und zukünftige Nutzungen zusammen gearbeitet und sind uns sicher, dass auf diesem Areal in den nächsten Jahren eine sehr imposante Neuentwicklung entstehen wird.“ Vedat Ergün von IPM ergänzt: „Durch die sehr enge Kooperation mit dem Verkäufer konnten wir an dieser Stelle einen entscheidenden Mehrwert sowohl für den Käufer als auch den Verkäufer erzielen“.



Die Harburger Schlossinsel gehört zu den Standorten der Hansestadt, die im Zuge der IBA-Hamburg durch bedeutende Immobilienprojekte enorm aufgewertet wurden. Das Projekt EcoCity wird sich dieser Entwicklung anschließen und einen weiteren Meilenstein für Harburg darstellen.



Was genau auf dem Gelände der EcoCity entstehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt – die beteiligten Parteien sind derzeit in engen Abstimmungen mit den Behörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Über die Stöben Wittlinger GmbH:



