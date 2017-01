Startschuss für Coworking: Regus eröffnet neues Business Center in Bonn

(fair-NEWS)

Düsseldorf, den 23. Januar 2017 – Flexibilität bei der Wahl und Gestaltung des persönlichen Arbeitsplatzes steht bei vielen Bonnern hoch im Kurs. Laut einer Umfrage von Regus, weltweit führender Anbieter von Büroräumen, besteht in der früheren Bundeshauptstadt ein großer Bedarf nach flexiblen Arbeitsplätzen, der bis dato nicht bedient wurde. Damit ist nun Schluss: Nach der erfolgreichen Eröffnung eines neuen Business Centers können Kunden ab sofort auf drei Etagen klassische Büros, Coworking-Arbeitsplätze sowie Meetingräume nutzen. Zudem profitieren sie vom umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot von Regus, die den Verwaltungsaufwand enorm verringern und einen besseren Kostenüberblick ermöglichen.Wer sich einen lebendigen Einblick in die neue, moderne Arbeitswelt verschaffen wollte, hatte am gestrigen Eröffnungstag erstmals die Gelegenheit dazu. Bei einer Barista-Aktion am Vormittag konnten sich Interessierte Kaffeespezialitäten und eine Einladung zur eigentlichen Eröffnungsveranstaltung am frühen Abend sichern. Nach der offiziellen Eröffnung des Business Centers durch Sven Bergemann, Area Director Germany Central bei Regus, hielt Prof. Dr. Sascha Lord, wissenschaftlicher Leiter der FHM Köln, einen Fachvortrag zum Wandel in der Arbeitswelt. Er machte deutlich, wie die moderne Arbeitswelt von morgen aussieht und wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber schon heute davon profitieren können. Darüber hinaus bot das Event den Teilnehmern die Möglichkeit, bei Getränken und Buffet ausgiebig mit Entscheidern aus der Wirtschaft zu netzwerken und über aktuelle Themen zu diskutieren.„Wir freuen uns, dass wir mit der Eröffnung des Business Centers in Bonn, ein Angebot ins Leben gerufen haben, das den wachsenden Bedarf nach modernen Arbeitsplätzen für Coworking bedient“, erklärt Patrick Bakker, Country Manager Germany. „Durch unsere umfassenden positiven Erfahrungen an anderen Standorten sind wir in der Lage, unseren Kunden in der wirtschaftlich florierenden Stadt am Rhein genau die maßgeschneiderten Arbeitsbedingungen zu verschaffen, die sie für ihre erfolgreiche Geschäftsperformance benötigen.“Weitere Informationen finden Sie unter www.regus.de Über RegusRegus ist der weltweit größte Anbieter von flexiblen Bürolösungen. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von 2.850 Business Centern in mehr als 1000 Städten, international verteilt auf 107 Länder. Weltweit unterstützt Regus 2,3 Millionen Mitglieder. Zu den Kunden zählen unter anderem einige der erfolgreichsten Unternehmer und Multi-Millionen-Dollar-Firmen.Eine Bandbreite von verschiedenen Bürolösungen, sowie die schnell wachsenden mobilen- und virtuellen Offices und das Workplace Recovery Business, ermöglichen es Kunden und Unternehmen den individuellen Budgetvorstellungen entsprechend, zu jeder Zeit ortsunabhängig zu arbeiten.Regus wurde 1989 in Brüssel gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist an der London Stock Exchange gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.regus.de