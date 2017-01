CHAZZ: Arnold AndrÃ© präsentiert neuen karibischen Shortfiller

Pressemitteilung von Arnold André - The Cigar Company

Der Ruf der Wildnis

(fair-NEWS) Frei von Kompromissen: Das verspricht Arnold André bei ihrem jüngsten Shortfiller. "CHAZZ" (gesprochen: Tschass) heißt die neue Cigarillo-Marke, die aus "100 % Tabak, 0 % Zusätze, 200 % Charakter" besteht.



Naturtalent: Mit 200 Jahre Geschichte im Rücken ist Arnold Andre Deutschlands erfahrenster Produzent von Cigarren. Dass so viel Expertise zu Exzellenz führt, hat das Familienunternehmen (u. a. Vasco da Gama, Clubmaster, Handelsgold) schon oft bewiesen.

Naturwerkstatt: Keck lugt ein Leguan über das CHAZZ-Display. Beide, Tier und Cigarillo, kommen aus der Karibik. Arnold Andre - The Cigar Company - produziert seit ein paar Jahren auch in der Dominikanischen Republik. Jetzt hat Arnold André dort ihre erste karibische Shortfiller -Marke entwickelt.

Naturbursche: Ehrlich, pur, authentisch - das sind die Werte, die CHAZZ verkörpert.

Naturgeheimnis: Das mild-würzige Aroma entsteht aus einem Mexican Sumatra Deckblatt, einem Ecuador Sumatra Umblatt und einer Einlage aus Dom.Rep., Brasilien (Mata Fina & Mata Norte) und Java Besuki.

Eine 100% Tabak Marke.

Naturkunde: Die neuen CHAZZ gibt es als Cigarillos im 20er Pack, als Cigarros im 5er und im 10er Pack. Attraktive Theken- und Schaufensterdisplays stehen dem Fachhandel zur Verfügung.

Produktinformation:

Deckblatt: Mexican Sumatra

Umblatt : Ecuador Sumatra

Einlage: Dom.Rep., Brasilien (Mata Fina & Mata Norte), Java Besuki

Gerollt in der Dominikanischen Republik von Arnold André Dominicana



CHAZZ Cigarros 5er Packung: Ø 11,5 mm/ Länge: 105 mm/ KVP: 3,50 EUR

CHAZZ Cigarros 10er Packung: Ø 11,5 mm/Länge 105 mm/ KVP: 6,90 EUR

CHAZZ Cigarillos 20er Packung: Ø 9 mm/Länge 100 mm/ KVP: 8,50 EUR

Bildinformation: CHAZZ: Arnold André präsentiert neuen karibischen Shortfiller

Arnold André - The Cigar Company

Das Familien-Unternehmen mit Sitz im Ostwestfälischen Bünde ist Deutschlands größter Cigarren- und zweitgrößter Cigarillohersteller. Zum Portfolio gehören weltbekannte Marken wie die Klassiker Handelsgold und Clubmaster, oder die hochwertigen Longfiller-Eigenmarken Carlos Andre, BEAST und Buena Vista. Das Unternehmen verfügt über Vertriebsgesellschaften in Frankreich und Portugal sowie einer eigenen Manufaktur in der Dominikanischen Republik. Die Produkte werden weltweit in über 80 Ländern vermarktet. Arnold André wurde 1817 gegründet und ist seitdem inhabergeführt - mittlerweile in der 7. Generation. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 850 Mitarbeiter.

