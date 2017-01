Als Industriemeister IHK durchstarten

(fair-NEWS)

Köln. Am 1. März 2017 fällt bei den Eckert Schulen Köln der Startschuss für das achtmonatige Praxisstudium zum Industriemeister IHK in den Fachrichtungen Metall oder Elektrotechnik. „Die Anmeldung zu dieser Weiterbildung in Vollzeit ist noch bis Ende Januar möglich“, so Regionalleiterin Gitta Roolf.„Bei uns werden die Teilnehmer step-by-step zu den IHK-Prüfungen hingeführt“, betont Roolf. Das bedeutet: Neun Wochen intensive Vorbereitung auf die BQ-Prüfung und erst nachdem die Teilnehmer diesen Prüfungsteil erfolgreich vor der zuständigen IHK abgelegt haben, geht es an die Vorbereitung zur HQ-Prüfung. So müssen sich die angehenden Industriemeister IHK nicht auf zwei Prüfungsteile gleichzeitig vorbereiten „Damit nehmen wir den Druck, entschleunigen den Lernprozess und vermitteln das Wissen nachhaltiger“, sagt die Regionalleiterin.Anwendungsbezogenes Know-how statt trockener Theorie fernab der Praxis: Nach dem Lehrgang sind die Teilnehmer operative Manager mit maximalen Praxiskenntnissen. Industriemeister IHK sind am Arbeitsmarkt hoch im Kurs – nehmen sie doch eine entscheidende Schlüsselposition in Unternehmen ein. Sie sind die Schnittstelle zwischen Planung und Fertigung und somit begehrte Fachkräfte mit der Berechtigung Lehrlinge auszubilden.Weitere Informationen bei Denise Mencl unter Telefon (09402) 502-552, per E-Mail unter meister@eckert-schulen.de oder im Internet unter www.eckert-schulen.de/koeln