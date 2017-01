Neue Projekte? Neue Ziele für 2017! Ein neues Team?

(fair-NEWS)

Teamworkshop Metallverarbeitung.Ein Team zusammen schweißen, und das "beinahe" im wahrsten Sinn des Wortes: beim schweißen im Metallworkshop. Beim trennen von Metallteilen, beim bohren, feilen und sägen von Bauteilen, im zusammen setzen, schrauben, beim trennen, flexen und schrubben.Unser Teambuilding "Metallworkshop" setzt sich aus verschiedenen Elementen und Einheiten aus dem klassischen Teamtraining zusammen. In unterhaltsamer Weise schaffen wir hier eine Plattform für gemeinsames Handeln und Denken, umrahmt von der industriellen Kulisse des Landschaftsparks. Am Ende steht ein gemeinsames kleines Kunstwerk, entstanden in Handarbeit aller Teammitglieder.AblaufWir starten klassisch am Flipchart und planen die Ideen aus der Gruppe. Anschließend werden Bauteile und Baugruppen festgelegt und auf Kleingruppen verteilt. Nach einer ausführlichen Sicherheitseinweisung und dem Einkleiden geht es an einzelne Arbeitsstationen, in denen der Umgang mit den Geräten gezeigt und geübt wird. In der Umsetzung bauen die einzelnen Gruppen dann ihre Bauteile und setzen sie final in einem Werkstück um. Beim Werkstück sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Je nach Gruppengröße und vorgegebener Zeit lassen sich zum Beispiel kleine Fahrzeuge, Tischutensilien, wie z.B. einen Stiftehalter, aber auch größere Kunstwerke für das Firmenfoyer oder den Innenhof gestalten, wie z.B. eine Rakete oder eine Weltkugel.Das außergewöhnliche Ambiente vereinfacht es uns, die Teilnehmer in Aufgaben einzubeziehen, welche jenseits des Alltags neue Wege und Denkmuster aufzeigen. So ergeben sich ungeahnte Lösungsansätze und jeder Teilnehmer nimmt nicht nur die kurzweiligen Erfahrungen mit nach Hause, sondern lernt dabei auch seinen Partner und Kollegen auf einer weiteren Ebene besser kennen.Natürlich bieten wir den Metallworkshop über unseren Standort in Duisburg hinaus auch deutschlandweit an - sprechen sie uns gerne an!



Bildinformation: Metallworkshop als Teambuilding