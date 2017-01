Learnship gewinnt Gold bei den 2016 Brandon Hall Group Excellence Awards in Technologie

Pressemitteilung von Learnship Networks GmbH

Globale B2B-Online-Sprachtrainings und Sprachtraining-Services

(fair-NEWS) Learnship, führender Anbieter für globale B2B-Online-Sprachtrainings und Sprachtraining-Services, gewinnt die Gold-Medaille des renommierten Brandon Hall Group Excellence Awards in Technologie für den besten virtuellen Klassenraum/die beste virtuelle Konferenzlösung.



Das Kölner Unternehmen Learnship bietet großen und mittelständischen Unternehmen seit 2008 trainerbasiertes Sprachtraining auf höchstem Niveau an - für inzwischen 14 Sprachen, mit über 600 Trainern und weltweit in 75 Ländern. Die eigens dafür entwickelte Technologie stellt Teilnehmern eine umfassende Lernplattform mit einer bewährten Best Practice Sprachlern-Methode bereit. Zur Technologie zählen unter anderem ein eigener virtueller Klassenraum, eine Traineradministration mit umfangreicher Material-Bibliothek für das Live-Training und eine eigene, digitale Training-Management-Lösung. Alle technischen Komponenten sind für die Learnship Lernmethode konzipiert und im Detail aufeinander abgestimmt.



Der prämierte virtuelle Learnship Klassenraum ist browsergestützt und funktioniert ohne Download oder Installation mit brillanter Audioverbindung. Ein nutzerfreundliches Design und eine intuitive Bedienung der zahlreichen Features machen das Unterrichten von Fremdsprachen ansprechend abwechslungsreich, effektiv und interaktiv. Ein weiteres Highlight ist die begleitende, kostenlose App für das Schreiben von fremden Schriftzeichen.



Der virtuelle Learnship KLassenraum ist dank der geringen technischen Anforderungen von nahezu jedem Computer oder Laptop aus weltweit erreichbar. Insbesondere vielreisende Mitarbeiter mit vollem Terminkalender können so ihren Sprachtrainer von zuhause, vom Büro oder von unterwegs treffen. Um die interne Kommunikation zu fördern, können Unternehmen zudem ab sofort standortübergreifende Gruppen bilden, die mit Learnship gemeinsam Sprachen lernen.



Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen kombiniert seit Gründung die Bereiche Pädagogik und Technik und verbindet die Konzepte beider Welten so erfolgreich miteinander, dass Learnship heute als Pionier des modernen Distanzlernens gilt und mit seiner Methode, Technologie und Trainingsqualität weltweit immer wieder neue Maßstäbe setzt.



Learnships Co-Gründer und Managing Director Thomas Sonntag freut sich sehr über die Brandon-Hall-Auszeichnung: "Diese Gold-Medaille zeigt uns, dass wir mit unserem Produkt und unseren Bemühungen, hochwertiges Fremdsprachentraining in einer dafür idealen Lehr- und Lernumgebung anzubieten, richtig liegen."



"Wir sind stolz auf unser wachsendes Team aus pädagogischen und technischen Experten", ergänzt Sushel Bijganath, Gründer und Geschäftsführer von Learnship. "Wir entwickeln unsere Produkte gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden entlang ganz konkreter Bedürfnisse und schaffen auf diese Weise maßgeschneiderte, globale Lernkonzepte für Unternehmen, die es in dieser Form im Markt noch nicht gibt."



Die Technologie beinhaltet außerdem ein Online-Echtzeit-Reporting für Kunden zur einfachen, detaillierten Einsicht des Trainingsfortschritts. Für höchste Trainingsqualität sorgt ein speziell entwickeltes, umfassendes Qualitätsmanagement, über das sich Trainings präzise optimieren lassen. Das kommt gut an. Über das automatisierte Feedbacksystem erhält Learnship seit Jahren Bestnoten von seinen Teilnehmern (im Schnitt 4,6 von 5 Sternen).



"Wir gratulieren unseren Technologie-Preis-Gewinnern und danken Ihnen gleichzeitig dafür, mit Hilfe ihrer Entwicklungen Organisationen Wachstum und Veränderung zu ermöglichen", sagt Rachel Cooke, Chief Operating Officer der Brandon Hall Group und Leiterin des Award-Programms. "Unsere Forschung zeigt, dass Human-Capital-Management-Technologien führende Treiber von Innovationen sind, wofür unsere Gewinner die besten Beispiele sind."



Eine unabhängige Jury aus Experten der Branche hat die Einreichungen nach den folgenden Kriterien bewertet: Produktinnovation, Einzigartigkeit, Darstellung, Nutzenversprechen und messbare Resultate. Learnships Gewinn der Gold-Medaille wurde am 15. Dezember 2016 bekanntgegeben. Alle Gewinner sind auf



Learnships Mission ist es, Mitarbeitern bestmöglich dabei zu helfen, erfolgreich und professionell in einer Fremdsprache zu kommunizieren, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Über die innovative Learnship Plattform unterrichtet das Unternehmen Mitarbeiter von mehr als 2.000 Kunden in Europa und den USA in 14 verschiedenen Sprachen. Das Fremdsprachentraining von Learnship zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Praxisnähe und Relevanz aus, da alle Trainings auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Auch der Kurstrainer wird nach den Lernzielen aus dem weltweiten Trainerpool ausgewählt.

Da Learnship den Bedarf von Unternehmen versteht, Trainings zentral steuern zu können, bietet es Fremdsprachentraining als globales Full-Service-Angebot an. Über sein digitales Training-Management-System organisiert Learnship seine eigenen Sprachtrainings sowie die von Partnerunternehmen erfolgreich in mittlerweile über 75 Ländern und mit knapp 600 Trainern nach höchsten Standards (www.learnship.com).

Über Brandon Hall Group, Inc.:

Mit mehr als 10.000 Kunden weltweit und 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung hochkarätiger Forschung und Beratung, ist die Brandon Hall Group die bekannteste und etablierte Forschungseinrichtung in der Performance-Optimierung. Sie führt Forschungen durch, die die Leistung steigern, und bietet strategische Einblicke für Führungskräfte und Experten, die für Wachstum und Geschäftsergebnisse verantwortlich sind. Die Brandon Hall Group verfügt über ein umfangreiches Repertoire an Führung, Forschung und Kompetenz in den Bereichen Lernen und Entwicklung, Talent-Management, Führungs-Entwicklung, Talent-Akquisition und Personal. Im Mittelpunkt ihrer Angebote steht ein Mitgliedschaftsprogramm, das durch Inhalte, Zusammenarbeit und den Austausch über die Community die Kompetenz seiner Mitglieder stärkt. Die Mitglieder haben Zugang zu Forschungsergebnissen, die ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen über Menschen, Prozesse und Systeme zu treffen, und zu forschungsorientierten Beratungsdienstleistungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind (www.brandonhall.com).

