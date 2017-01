LED Panel mit individuell einstellbarer Farbtemperatur

(fair-NEWS)

LichtfarbenLichtfarben spielen nicht nur in der Beleuchtung von Wohnhäusern eine große Rolle.Auch in der Industriebeleuchtung muss auf die Wahl der richtigen Lichtfarbe geachtet werden.Entsteht durch warmes Licht um 3000 Kelvin eine gemütliche Atmosphäre, in der die meisten Menschen eher relaxen, wird eine Lichtfarbe um die 6000K meist als kühl empfunden. Dazwischen liegt eine große Spanne. Welche die optimale Lichtfarbe für den jeweiligen Menschen ist, unterliegt individuellen Schwankungen. Diese Schwankungen können sich auch innerhalb eines Tages und im Verlauf des Jahres ändern. Liegt die optimale Wohlfühl- und Arbeitslichtfarbe morgens bei einem bestimmten Büroangestellten bei 5500 Kelvin - kann er dies nachmittags als zu kühl empfinden und würde dann eher 4000 Kelvin bevorzugen.BürobeleuchtungViele Bürogebäude werden mit Rasterdecken ausgestattet. Hier eingesetzte Rasterdeckenleuchten - ob herkömmliche mit Leuchtstoffröhren oder LED Panel - beleuchten den Arbeitsplatz. Da hier das Licht meist sehr lange an ist, wird mit einem Umbau auf LED Panel viel Energie gespart. Die Lichtfarbe der Wahl liegt hier bei 4000 Kelvin - also einem Neutralweiß.Einstellbare FarbtemperaturBeleuchtungslösungen können mittlerweile so geplant werden, dass den Mitarbeitern mehr Wahlfreiheit in der Beleuchtung eingeräumt wird. Diese erhalten so die Möglichkeit, eine für sie optimale Beleuchtung individuell einzustellen. Dazu wird - anstelle von herkömmlichen LED Panel - die WSH LTOP CCT Serie eingesetzt. Die LTOP CCT LED Panel basieren auf der lichtstarken und energieeffizienten LED Panel Technologie. Geringe Blendung, breite Lichtverteilung und hohe Energieeffizienz macht diese Technik zur Bürobeleuchtung und zur Rasterdeckenleuchte Nummer eins. Darüber hinaus ist jedes Panel mittels einer Fernbedienung in der Lichtfarbe zwischen 3000 K und 6000 K stufenlos einstellbar. Ebenfalls kann so das Panel gedimmt oder verschiedene Szenen aufgerufen werden. Jede Fernbedienung steuert dabei einzelne Panel oder Gruppen von bis zu 100 Panel. Eine Timer-Funktion ist ebenso integriert.Die LED Panel Serie LTOP CCT macht Bürobeleuchtung flexibel und schafft individuelle Beleuchtungslösungen für optimales Arbeiten.Weitere Informationen unter <a href="https://www.wirsindheller.de/led-panel-cct-einstellbare-farbtemperatur.4611.html">https://www.wirsindheller.de/led-panel-cct-einstellbare-farbtemperatur.4611.html</a>



Bildinformation: Das LED Panel LTOP CCT kann individuell von 3000K bis 6000K stufenlos eingestellt werden