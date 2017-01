bmi regional erhöht Flugfrequenz nach Rostock

(fair-NEWS)

Mit Beginn des Sommerflugplans ab27. März 2017 erhöht bmi regional die Flugfrequenz nach Rostock auf zweimal täglich.Jochen Schnadt, CCO von bmi regional sagt: „Wir hatten im ersten Jahr mit 20.000 Kunden auf der Strecke zwischen München und Rostock gerechnet. Unsere Erwartungen wurden klar übertroffen, denn nun ist es abzusehen, dass dieser Wert in etwa 30% über unseren Projekten liegen wird. Diese positive Entwicklung war nur dank der fantastischen Zusammenarbeit von bmi regional mit Rostock Laage Airport, Rostock Business und den jeweiligen Behörden in Mecklenburg Vorpommern möglich. Das Produkt wurde von den Geschäfts- und Freizeitkunden in Rostock gleichermaßen angenommen und der Lufthansa-Hub in München wurde genutzt, um nach München, Bayern und Westösterreich und dem Rest der Welt zu gelangen.Für das zweite Jahr ist es unser Ziel, diese Zahlen mit der Einführung einer zweiten täglichen Rotation zu verdoppeln, die einen noch besseren Zugang zwischen den beiden Städten ermöglicht. Der doppelte tägliche Service bietet Tagesreisen für Kunden und erhöht die Gesamtzahl der Destinationen, die jetzt von Rostock über München zu erreichen sind auf 40 weltweit. Es wird nun möglich sein für unsere Kunden aus Rostock und Mecklenburg Vorpommern mit ca 95 Anschlussflügen in München täglich diese 40 Destinationen zu erreichen und das nun weltweit mit neuen Anschlüssen nach Peking, Delhi, Washington DC, Mumbai, Los Angeles oder Chicago.Unser Ziel, diesen Markt weiter auszubauen, ist grundsätzlich durch zwei Faktoren geprägt: Zum einen sehen wir in den Segmenten Transport & Logistik, erneuerbare Energien, Biotechnologie und Life Science eine starke Geschäftsentwicklung, zum anderen sehen wir auch einen starken Trend im Urlaubsverhalten gegenüber neuen Destinationen, die eine sichere Umgebung anbieten, wie Rostock, Mecklenburg Vorpommern und die Ostsee dadurch attraktiv machen.“Flugplan München nach Rostock1234500 06:45 – 08:05 München – Rostock - BM17311234500 14:15 – 15:35 München – Rostock - BM17430000060 13:35 – 14:55 München – Rostock - BM17730000007 10:30 – 11:50 München – Rostock - BM17310000007 18:45 – 20:05 München – Rostock - BM1743Flugplan Rostock nach München1234500 08:50 – 10:10 Rostock – München - BM17321234500 16:00 – 17:20 Rostock – München - BM17440000060 15:25 – 16:45 Rostock - München - BM17440000007 12:20 – 13:40 Rostock – München - BM17320000007 20:30 – 21:50 Rostock - München - BM1744Passgiere kommen in den Genuss attraktiver Flugpreise ab € 90 für den einfachen Flug ab München nach Rostock inkl. Steuern und Servicegebühren und 23 kg Freigepäck plus 12 kg Handgepäck, kostenlose Snacks und Drinks an Bord, 30 Minuten Quick Check-In und zugeordnete 2:1 Lederbestuhlung an Bord der modernen Embraer Flotte. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com Über bmi regional:bmi regional verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr als 350 Linienflüge pro Woche zu 35 Zielen in 12 europäischen Ländern durch und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. bmi wurde nach 2015 auch im September 2016 erneut mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet. Das Streckennetz des Carriers inkludiert Oslo und Stavanger in Norwegen, Brüssel in Belgien, Esbjerg in Dänemark, Bremen, Rostock, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, München und Nürnberg in Deutschland, Mailand Bergamo und Mailand Malpensa in Italien, Graz in Österreich, Paris und Toulouse in Frankreich, Brünn in Tschechien; Rotterdam in den Niederlanden; Lublin in Polen; Norrköping, Karlstad, Jonköping und Göteborg in Schweden sowie Aberdeen, Birmingham, Bristol, East Midlands, Newcastle, Norwich und Southampton in Großbritannien.media contact:Pressestelle bmi regional Deutschland bmi regionalSilke Warnke-Rehm Frank Mertensc/o rehm pr Head of MarketingFon: +49 8122 – 95 87 633 Fon: + 44 (0)1509 680719Email: swr@rehm-pr.de Email: frank.mertens@bmiregional.com