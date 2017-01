Verapur - Die Matratzenmanufaktur produziert im Ruhrgebiet

(fair-NEWS)

Verapur - Die Matratzenmanufaktur mit Sitz in Essen (Ruhrgebiet) bietet seit 2011 Qualitätsprodukte aus eigener Herstellung. Seit 2016 produziert Verapur ausschließlich in Deutschland.Die langjährige Erfahrung im Bereich der Matratzenproduktion hat die Firma zum Spezialisten für hochwertige und individuell handgefertigte Taschenfederkernmatratzen gemacht.Firmengründer Frederik Lange ist stolz: Seit 6 Jahren produziert Verapur erfolgreich Matratzen für den europäischen Markt. Sein Augenmerk war schon immer der ökologische und faire Gedanke einer reinen Made in Germany-Produktion. Diesen Traum konnte er sich mit seinem Standort im Ruhrgebiet realisieren. Seitdem beschäftigt er diverse Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Näherei, Marketing und Vertrieb in seiner Manufaktur in Essen.Bei Verapur zählen die inneren Werte: Die Matratzen überzeugen durch das Label Textiles Vertrauen nach OEKO-TEX® Standard 100, schadstoff- und lösungsmittelfreie Herstellung im Hot-Melt-Verfahren, deutsche Zulieferer der Vormaterialien sowie gleichbleibend hohe Qualität, zu einem fairen Preis. Überzeugt sind die Verapur-Kunden seit Jahren von dem hervorragenden Liegekomfort und der ergonomisch optimalen Anpassung an Wirbelsäule und Körper. Alle Verapur-Modelle besitzen einen 4-Seiten-Reißverschluss, seitliche Wendegriffe und sind für Allergiker geeignet.Neben allen gängigen Standardgrößen realisiert die Manufaktur Maßanfertigungen auf Wunsch. Für Hoteliers und Objektausstatter können abhängig von Anforderungen bzw. Ausschreibungskriterien diverse Ausführungen produziert werden, mit denen sie ihre täglichen Ablaufprozesse optimieren können.Die Nachfrage nach den hochwertigen Verapur-Matratzen ist groß und so ist es kein Wunder, dass Frederik Lange noch ein Ass im Ärmel hat: "Manufaktur-Produkte über den Online-Handel zu vertreiben ist seit Jahren eines unserer Kerngeschäfte. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Absatzmarkt erweitern können und ab Mitte Februar 2017 unsere Matratzen auch direkt, in einem Store von Prima Schlaf in Essen, verkaufen werden. Dort ist Probeligen, eine persönliche Beratung sowie eine kompetente Unterstützung bei der Kaufentscheidung selbstverständlich. Diese Ausweitung unserer Geschäftsfelder rundet unser Portfolio perfekt ab."Tauchen Sie ein in die Welt des gesunden Schlafs und legen Sie mit den Produkten von Verapur - Die Matratzenmanufaktur die Basis für erfolgreiche Tage.



Bildinformation: Verapur - Die Matratzenmanufaktur produziert im Ruhrgebiet