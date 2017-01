Personelle Verstärkung für Frankfurter Office: Avison Young verpflichtet hochkarätige Immobilienexperten

(fair-NEWS)

Frankfurt - Avison Young setzt seinen Wachstumskurs auch zum Jahresbeginn erfolgreich fort und baut das Office in der Mainmetropole strategisch und personell weiter aus. Mit Michael Horn als Head of Occupier Solutions, Philipp Schultheis als Director Investment und Christian Tieber als Associate Director Retail Investment hat das international tätige Beratungsunternehmen gleich drei erfahrene Immobilienexperten für seinen Frankfurter Standort verpflichtet. Udo Stöckl, Managing Director und Principal von Avison Young: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit den neuen Kollegen herausragende Immobilienprofis gewinnen konnten, die mit ihrem einschlägigen Know-how das Frankfurter Team in den Bereichen Investment, Workplace Consulting, Projektmanagement und Immobilienberatung entscheidend stärken und unser Wachstum weiter vorantreiben werden."Michael Horn (54) ist seit dem 1. Januar 2017 Head of Occupier Solutions im Frankfurter Büro und hat in dieser Position den deutschlandweiten Aufbau und die Leitung des Bereichs Occupier Solutions übernommen. Horn verfügt über langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft und ist anerkannter Experte in den Bereichen Workplace Consulting, Projektmanagement und Immobilienberatung. Vor seinem Eintritt bei Avison Young war der Immobilienprofi von 2008 bis Februar 2015 bei AOS Studley Deutschland, zuletzt als Geschäftsführer, tätig. Nach der Übernahme von AOS durch Colliers International hatte er bis zum Schluss die Position eines Senior Directors im Bereich Corporate Solutions inne. Michael Horn: "Der bundesweite Aufbau des Occupier-Solutions-Bereichs ist eine anspruchsvolle und spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Die Professionalität, der besondere Spirit und der rasante internationale Aufstieg von Avison Young haben mich sofort begeistert. Ich freue mich, ein Teil dieser einzigartigen Erfolgsstory - sowohl am Standort Frankfurt als auch deutschlandweit - zu werden."Philipp Schultheis (41) ist als Director Investment bereits seit 1. November 2016 im Team von Avison Young am Standort in Frankfurt am Main tätig und bringt dort seine einschlägige Expertise ein. Der Investmentspezialist wird für den strategischen Aufbau des Frankfurter Investmentteams verantwortlich sein. Dabei blickt Philipp Schultheis auf langjährige Erfahrung im Investmentbrokerage gewerblicher Immobilien zurück und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk im Markt und in der Rhein-Main-Metropole. So war er zuletzt fünf Jahre als DirectorInvestment bei CBRE Germany im Investmentsektor des Frankfurter Gewerbeimmobilienmarktes tätig. Philipp Schultheis: "Avison Young ist ein dynamisches, schnell wachsendes und international aufgestelltes Unternehmen, das mir eine tolle Perspektive bietet. Ich freue mich sehr, die Investmentkapazitäten des Frankfurter Teams auf- und ausbauen zu dürfen, und bin hoch motiviert, das Wachstum im Bereich Investment sowie unseres Standortes bestmöglich voranzutreiben."Ebenfalls seit 1. November 2016 verstärkt Christian Tieber (50) zudem als Associate Director Retail Investment das Frankfurter Büro von Avison Young und betreut sowohl nationale als auch internationale Kunden rund um einzelhandelsgenutzte Gewerbeimmobilien. Der Retail-Investment-Spezialist verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung und war zuvor rund zehn Jahre bei der Deutsche Wohnen, drei Jahre bei Treveria Asset Management und zuletzt zweieinhalb Jahre bei Savills im bundesweit agierenden Retail-Investment-Team tätig. Christian Tieber über seine neue Aufgabe: "Ich freue mich, das Frankfurter Team mit meiner Expertise weiter vorantreiben und Entscheidendes bewegen zu können. Der schnelle Aufstieg von Avison Young auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene ist beeindruckend, bietet viele Möglichkeiten und sehr gute Perspektiven. Das hat mich gereizt und ich möchte aktiv zu der weiteren Erfolgsgeschichte von Avison Young in Deutschland beitragen."



Bildinformation: Michael Horn, Philipp Schultheis, Christian Tieber (vlnr)