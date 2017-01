Mobile Spitzentechnologie mit hoher Leistung

(fair-NEWS)

Weiterentwicklung mit viel Power: Die vier Hochleistungswerkzeuge der TIOS Akku-Werkzeugreihe von Titgemeyer setzen neue Standards bei der Verarbeitung von Blindniet, Blindnietmuttern, Schließringbolzen sowie hochfester Blindniete. Ob TIOS ER 12 und TIOS ER 15 für Blindniete, die kraftgesteuerte TIOS EN 18 für Gewindeträger oder das leistungsstarke TIOS EL 18 für die Verarbeitung von Schließringbolzen-Systemen. Sie alle wurden entwickelt für den professionellen Einsatz unter robusten Bedingungen. Leistungsstärke, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit waren dabei oberstes Gebot. Ihr bürstenloser und wartungsfreier Motor sorgt für Schnelligkeit und eine mindestens doppelt so lange Lebensdauer wie bei herkömmlichen Motoren mit Bürsten. Die bürstenfreie Technologie ermöglicht außerdem Energieeinsparungen von rund 20 Prozent. Das intelligente 18 Volt-Akku-Management gewährleistet, dass ein Nietvorgang nur dann ausgelöst wird, wenn der Akku noch ausreichend Kapazität zur Verfügung hat. Die Makita kompatiblen Akku´s lassen sich mit Hilfe des Schiebemechanismus in wenigen Sekunden wechseln. Für alle vier Werkzeuge wurde ein einheitliches Gehäuse entwickelt. Es zeichnet sich aus durch verlässliche Robustheit, eine ergonomische Griffführung, Schutzbügel, großflächige Starttaster und eine ausbalancierte Gewichtsverteilung für eine optimale Handhabung. Die enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Anwendern und wissenschaftlicher Begleitung hat weitere klare Wettbewerbsvorteile hervorgebracht: Eine integrierte Abrisserkennung bei den TIOS EN und EL-Serien optimiert die Prozesszeit eines Setzvorganges um bis zu 75 Prozent und macht das Akku-Werkzeug ebenso effizient wie bei einer pneumatischen Variante. Für schnelle Setzvorgänge sorgen außerdem die Präzisionsspindel, ein Schnellwechselsystem für die Klemmbacken und die leuchtstarken LEDs, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen dafür sorgen, dass der Anwender immer einen guten Überblick behält.Zu diesen Standard-Features der TIOS-Werkzeugreihe gibt es weiteres optionales Zubehör wie einen Barcodescanner, ein OLED-Display, die Andrückkontrolle für ein sicheres Fügen der Bauteile, Funkmodule zur Datenübertragung, einen Kraftsensor zur Prozessüberwachung in Verbindung mit dem GTO-Tool-Manager für ein wirkungsvolles Controlling aller Arbeitsprozesse.



Bildinformation: Akku-Werkzeugreihe TIOS für Blindniet, Blindnietmuttern, Schließringbolzen und hochfeste Blindniete