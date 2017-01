Rüsselsheimer Volksbank hautnah am städtischen Tierheim

(fair-NEWS)

Die Rüsselsheimer Volksbank eG unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet unterschiedlichsteVereine, Organisationen und Vereinigungen. Im Jahr stehen hierfür bis zu 80.000 Euro zurVerfügung.Bei der Übergabe der Spende nahm Vorstand Markus Walter "hautnahen" Kontakt zueinem finnischen Waldkater auf. Frisch im Tierheim eingeliefert genoss der Kater sichtlichdie Streicheleinheiten. Ganz nebenbei überreichte M. Walter einen Scheck in Höhe von2.000 Euro an die zweite Vorsitzene Nicole Sacher und die erste Vorsitzende ClaudiaVietmeier-Kemmler.Die Damen berichteten, dass die Aufgaben ständig vielfältiger werden. War man früher nurAnsprechpartner für herrenlose Tiere, fungiert man zwischenzeitlich auch für sämtliche inNot befindliche Raubvögel, Schwäne, Enten, Wildschweinferkel, etc. als kompetenterPartner. Oftmals werden Pflegestellen für die Tiere gesucht, da hat sich das Tierheim,insbesondere Nicole Sacher, eine hohe Kompetenz erarbeitet.Markus Walter weiß als Tierfreund das Engagement der oftmals freiwilligen Helfer desTierheims zu würdigen. "Wir freuen uns, mit unserem Beitrag dem Tierheim finanzielle Hilfezukommen zu lassen. Dieses beachtliche Engagement der vielen Helfer muss unterstütztwerden", sagt er voller Begeisterung.C. Vietmeier-Kemmler berichtete, dass von dem Geld aktuell neue Hundehüttenangeschafft werden. Die alten Hütten seien nach 20 Jahren doch recht marode.



Bildinformation: Rüsselsheimer Volksbank spendet an Rüsselsheimer Tierheim