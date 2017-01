Beste Reisezeit nach Kapstadt

(fair-NEWS)

Klima in KapstadtSüdafrika liegt auf der Südhalbkugel und hat damit entgegen gesetzte Jahreszeiten wie in Europa. Der Hochsommer dauert von Dezember bis März. Im westlichen Teil von Südafrika herrscht ein mediterranes Klima vor. Im Sommer ist es sehr heiß, im Winter jedoch stürmisch und regnerisch. In den Winelands 50 km östlich von Kapstadt steigen die Temperaturen nicht selten auf 40 Grad. In Kapstadt sind die Höchsttemperaturen etwas moderater, etwa 35 Grad. Er herrscht meistens eine angenehme Meeresbrise, welche den Aufenthalt im Freien zum Vergnügen macht. Abends ist es meistens angenehm kühl um die 20 Grad, sodass sich die Luft immer wieder erfrischt.Beste Reisezeit für Kapstadt: HochsommerHochsaison für Kapstadtreisen ist Mitte Dezember bis März. Hier herrschen die sommerlichsten Temperaturen vor. Mitte Dezember bis Mitte Januar ist Feriensaison in Südafrika. Dann reisen die meisten Südafrikaner an die Badeorte an der Küste. Es lohnt sich daher, Reisen entsprechend zu planen und Tagesausflüge vorab zu buchen. Wer seinen Urlaub frei planen kann, sollte eine Anreise erst ab Ende Januar in Betracht ziehen. Das Wetter ist dann noch immer hochsommerlich.Alternative Reisezeiten für Kapstadt: April – Mai / Oktober – NovemberEs sprechen günstigere Flug- und Hotelpreise für diesen Zeitraum. Die Temperaturen entsprechen denen eines durchschnittlichen europäischen Sommers. Es kann Tage geben, an denen der Himmel stark bewölkt ist. Es gibt viel weniger Touristen in Kapstadt, alles ist viel relaxter und ruhiger. Für einen Aktivurlauber, der Kapstadt und die Umgebung intensiv erkunden will, ist diese Reisezeit jedoch nicht schlecht.