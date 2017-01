Power-Workshops in Südthüringen

(fair-NEWS)

Ilmenau, den 23.01.2017 - Die Find your peak – Academy of Physical and Mental Success vermittelt Expertise in den Gebieten der Mentalität, Ernährungs- und Trainingswissenschaften. Innerhalb praxisorientierter Lehrgänge werden komplexe, wissenschaftliche Sachverhalte in alltagsnahe, für jeden anwendbare und simple Schemata und Prinzipien zusammengefasst. Am 18. Februar startet der erste Power-Workshop.Ein Motivationsworkshop? Wozu?In einer leistungsorientierten, reizüberfluteten Gesellschaft, die negativ gegenüber Träumen und Visionen eingestellt ist. In der die Meisten aus Angst den sicheren Weg einschlagen, anstatt sich selbst treu zu bleiben. In der Viele die Leichtigkeit verloren haben an sich zu glauben, weil die Umgebung sagt: „Du schaffst das sowieso nicht, mach lieber was Ordentliches!“. In so einer Welt rücken wir unsere Workshopteilnehmer wieder in den Vordergrund und erinnern sie daran, was „leben“ bedeutet.Der Workshop ist geeignet für Menschen, die ihre Ziele erreichen wollen, aber denen bisher der richtige Anstoß und die richtigen Strategien fehlten, um diese umzusetzen. Außerdem für Menschen, die erst einmal herausfinden wollen, was überhaupt ihre Ziele im Leben sind. Für Menschen, die erkennen wollen, ob das was sie gerade tun, das Beste für sie ist. Und vor allen Dingen für Menschen, die eine ordentliche Portion Motivation und Tatendrang in ihrem Leben benötigen.Am 18. Februar um 17 Uhr startet der erste Power-Workshop im neuen Find your peak-Seminarraum in der alten Porzellanfabrik am Eichicht 1. Der Preis für einen 150-minütigen Kurs beträgt 39,99€. – Ab 04.02.2017 buchbar unter http://findyourpeak.de/?product=power-workshop und nur so lange der Vorrat reicht. Der Workshop ist auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt, um eine angenehme und persönliche Atmosphäre beizubehalten.Um den Workshop zu testen, erfolgen am 28.01.2017 sowie 04.02.2017 zwei kostenfreie Workshops mit anschließender Feedbackrunde.



Bildinformation: Seminarleiter und Gründer Paul Hafemann