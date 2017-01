Südsudan: SOS-Familien kehren zurück. Sechs Monate nach Evakuierung des SOS-Kinderdorfs in Juba.

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Sie mussten unter Lebensgefahr flüchten, doch nun sind sie endlich wieder Zuhause: Sechs Monate nach der Evakuierung sind SOS-Kinder und -Mütter ins Kinderdorf in der südsudanesischen Hauptstadt Juba zurückgekehrt. Auch wenn es landesweit immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen kommt, hat sich die Sicherheitslage in Juba stabilisiert. "Wir haben eine schlimme Zeit hinter uns", sagt Alberto Fait, Projekt-Koordinator der SOS-Kinderdörfer im Südsudan. "Doch dank unseres Zusammenhalts und dank der Unterstützung, die wir erhalten haben, konnten wir diesen Sturm überstehen."Im Juli 2016 waren in Juba schwere Kämpfe aufgeflammt. Das SOS-Kinderdorf, das sich am Stadtrand befindet, musste evakuiert werden.Flucht und PlünderungAuf ihrer Flucht wurden die SOS-Familien von Bewaffneten ausgeraubt, das Kinderdorf wurde geplündert und verwüstet.Die rund 100 SOS-Kinder und -Jugendlichen sowie ihre Kinderdorfmütter suchten zunächst bei der UN Zuflucht und kamen dann in angemieteten Häusern in einem sicheren Stadtteil unter. Dort fanden sie nach ihren traumatischen Erlebnissen wieder Halt.Nothilfe und Instandsetzung des SOS-KinderdorfsUnmittelbar nach den Kämpfen in Juba starteten SOS-Mitarbeiter ein Nothilfe-Programm, um betroffenen Kindern und Familien in der Bevölkerung beizustehen. Doch erst als sich die Sicherheitslage in der Region beruhigt hatte, konnte das SOS-Kinderdorf in den vergangenen Wochen instand gesetzt werden.Die Plünderer hatten alles, was nicht niet- und nagelfest war geraubt, und die Schäden in den Familienhäusern waren massiv: Das Kinderdorf musste komplett neu eingerichtet, Wasserleitungen und Elektrik repariert und ein neuer Generator aufgestellt werden.Vergangene Woche konnten die SOS-Familien nun ins Kinderdorf zurückkehren und feierten dies mit einem Freudenfest. "Kinder, Mütter und Mitarbeiter sind glücklich, wieder im SOS-Kinderdorf zu sein", berichtet SOS-Projekt-Koordinator Alberto Fait.Zweite Evakuierung seit Ausbruch des Bürgerkriegs im SüdsudanIm Juli 2016 mussten die SOS-Familien bereits zum zweiten Mal vor der Gewalt in dem Bürgerkriegsland fliehen. Zuvor waren sie im März 2014 aus dem SOS-Kinderdorf Malakal im Norden des Landes geflüchtet, als dort schwere Kämpfe tobten. Von Malakal wurden sie in die Hauptstadt Juba gebracht, wo sie schließlich im neu eröffneten Lehmhütten-Kinderdorf einzogen. Das Dorf mit seinen in traditioneller Bauweise errichteten Gebäuden dient als Übergangslösung, bis ein neues SOS-Kinderdorf gebaut werden kann.Ende 2013 eskalierte im Südsudan der Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und seinem Stellvertreter Riek Machar. Der Bürgerkrieg forderte seither zehntausende Todesopfer. Rund drei Millionen Menschen sind nach UN-Angaben auf der Flucht.<a href="www.mynewsdesk.com/de/sos-kinderdoerfer-weltweit/pressreleases/suedsudan-sos-familien-kehren-zurueck-sechs-monate-nach-evakuierung-des-sos-kinderdorfs-in-juba-1761946">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/sos-kinderdoerfer-weltweit">SOS-Kinderdörfer weltweit</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/99pgpj" title="http://shortpr.com/99pgpj">http://shortpr.com/99pgpj</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/sozialpolitik/suedsudan-sos-familien-kehren-zurueck-sechs-monate-nach-evakuierung-des-sos-kinderdorfs-in-juba-58386" title="www.themenportal.de/sozialpolitik/suedsudan-sos-familien-kehren-zurueck-sechs-monate-nach-evakuierung-des-sos-kinderdorfs-in-juba-58386">www.themenportal.de/sozialpolitik/suedsudan-sos-familien-kehren-zurueck-sechs-monate-nach-evakuierung-des-sos-kinderdorfs-in-juba-58386</a>



Bildinformation: Südsudan: SOS-Familien kehren zurück. Sechs Monate nach Evakuierung des SOS-Kinderdorfs in Juba.