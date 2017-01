Bio-Wurzeln mit Heilwirkung

(fair-NEWS)

Waddinxveen, 23. Januar 2016 – Gesund essen möchten die meisten, doch in der Hektik des Alltags bleibt dieser Vorsatz oft auf der Strecke. Nicht zuletzt, da im Dschungel der Food-Trends so mancher Verbraucher die Orientierung verliert. Mit den „Health Wonders“ geht Nature & More nun „zurück zu den Wurzeln“ und präsentiert Verbrauchern die Bio-Obst und -Gemüsesorten, die nachweislich einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Den Anfang machen Kurkuma und Ingwer – Gesundheitsvorsorge ganz ohne Nebenwirkungen.Während Ingwer längst in der westlichen Welt angekommen ist, ist den meisten Kurkuma nur als kräftig gelbe Zutat in Curry-Mischungen geläufig. Dabei kann das Wurzelgemüse so viel mehr! Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, dient in der fernöstlichen und ayurvedischen Medizin schon seit Jahrtausenden als natürliches Heilmittel. Der Farbstoff Curcumin weckt auch mehr und mehr das Interesse der westlichen Medizin. Allein PubMed, die publizistische Datenbank für Medizinwissenschaften, verzeichnet mehr als 6.700 Artikel über die vielversprechende Wirkung von Kurkuma. So wurde z.B. in Laborversuchen bestätigt, dass Kurkuma neben entzündungs- auch krebshemmende Eigenschaften besitzt. Damit lindert die Wurzelknolle nicht nur Magen-Darm-Beschwerden, sondern soll sogar Krebs vorbeugen.„Bei dieser ‚Superroot’ kann so manches ‚Superfood’ einpacken“, ist Volkert Engelsman, Geschäftsführer von Nature & More, überzeugt. „Und wer dann noch zu Bio greift, tut nicht nur der eigenen Gesundheit etwas Gutes, sondern sorgt auch dafür, dass unsere Mit- und Nachwelt gesund bleibt.“ Denn nur in Bio-Qualität kann die Knolle ganz ohne Pestizidrückstände genossen werden – zum Beispiel als herrlich wärmende „Goldene Milch“. Zusammen mit Bio-Ingwer, der entzündungshemmende und stoffwechselanregende Eigenschaften besitzt, kann jeder ganz einfach gesund in den Tag starten. Gesundheitsvorsorge war nie einfacher!Herzlich willkommen!Messebesucher können die „Health Wonders“ auf der Fruit Logistica und der Biofach erstmals entdecken:Fruit Logistica, 8. bis 10. Februar, Messe Berlin, Halle 3.2, Stand C07Biofach, 15. bis 18. Februar, Messe Nürnberg, Halle 7, Stand 625



Bildinformation: Nature & More