Thin Clients: Einfacheres Update-Management und mehr Sicherheit

(fair-NEWS)

Karlsruhe, 23. Januar 2017 - Mit sofortiger Wirkung bietet Unicon das erste Long Term Service Release (LTSR) des Betriebssystems eLux® RP und der Verwaltungssoftware Scout Enterprise Management Suite® zum Download auf www.myelux.com an. Vorteile des LTSR sind ein verlängerter Lebens- und Supportzyklus, innerhalb dessen Unicon regelmäßig kumulierte Updates für das LTSR veröffentlicht. Die kumulierten Updates beinhalten Fixes für das LTSR sowie neue Features zur Vereinfachung der fortlaufenden Wartung. Mit der Entscheidung für ein LTSR erhalten Kunden die qualitativ hochwertigsten Versionen, durch die sie ihre Management-Aufwände optimieren und die Total Cost of Ownership (TCO) verringern können.Wie gewohnt bietet Unicon weiterhin jedes Quartal die sogenannten Current Releases (CR) für eLux® RP und Scout Enterprise Management Suite® an. Diese richten sich an Betreiber dynamischer Umgebungen, in denen es darauf ankommt, über die neuesten Features und Funktionalitäten zu verfügen.„Bislang fielen für unsere Kunden, die lediglich einen Security-Fix benötigt haben, umfangreiche Abnahmetests beim Update ihrer Systemumgebung an, denn neben den Security-Fixes enthielt das Release auch neueste Features und Funktionalitäten, die getestet werden mussten“, erklärt Niels Keunecke, Geschäftsführer der Unicon Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH, dem Hersteller von eLux® RP und Scout Enterprise Management Suite®. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Long-Term-Service-Release-Konzept eingeführt. Zusätzlich zu den regulären neuen Releases (Current Releases), die neue Features und Funktionen umfassen, produziert Unicon sogenannte Cumulative Updates (CU) zur Aktualisierung von LTSRs. Diese enthalten Bug Fixes, Hot Fixes und Security Patches. „Viele unserer Kunden managen große heterogene Installationen von mehreren Tausend Thin Clients und erweitern den Funktionsumfang nicht jedes Quartal. Mit der Einführung des LTSR möchten wir den Kunden die Möglichkeit geben, die Client-Software mit weniger Aufwand zu aktualisieren und etwaige Sicherheitslücken schnell zu schließen“, unterstreicht Keunecke. LTSR ist in der normalen Lizenz enthalten; zusätzliche Kosten oder Neulizenzierungen fallen nicht an.Die AOK Niedersachsen setzt für den Betrieb ihrer Thin Clients auf eLux RP und Scout Enterprise Management Suite: „LTSR wird uns in der Administration deutlich entlasten“, freut sich Mario Paul, Citrix-Administrator bei der AOK Niedersachsen.Mit dem ersten LTSR des Betriebssystems eLux® RP 5.5 unterstützt Unicon die hochsichere und flexible Smart-Card-Middleware sc/interface von cryptovision. Diese verbindet Smart Cards und Smart Tokens mit nahezu allen auf dem Markt verfügbaren Authentifizierungs-, Signatur- und Verschlüsselungslösungen und unterstützt über 80 Kartentypen und -profile. Die Smart-Card-Schnittstelle auf dem Thin Client kommuniziert direkt mit den Anwendungen auf dem Terminal Server und ermöglicht so den Einsatz mit jeder dort laufenden Anwendung. „Wir sind stolz darauf, mit cryptovision einen Anbieter mit langjähriger Erfahrung und einer großen Kundenbasis als Partner gewonnen zu haben“, bestätigt Michael Wagner, Produktmanager bei der Unicon Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH.