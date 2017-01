Mit Kauflächen-Veneers die Okklusion optimieren

(fair-NEWS) Wird eine anatomische Rekonstruktion der Kauflächen und in diesem Zuge eine therapeutisch notwendige Veränderung der Bisslage angestrebt, kann dies mit dünnen keramischen Okklusal- Veneers gelöst werden. Diese werden an dem noch verbliebenen Zahnhartgewebe adhäsiv befestigt.



Dem voraus gehen eine umfassende klinische Funktionsanalyse sowie eine funktionelle Evaluierung mittels Wax up und das Tragen einer Repositionsschiene. Diese wird von CADfirst je nach Wunsch aus zahnfarbenem oder transluzentem PMMA gefräst.



Bevor die definitive Versorgung mit keramischen Restaurationen stattfindet, kann optional eine temporäre Zwischenversorgung mit Kauflächen-Veneers aus PMMA, z. B. Telio CAD, durchgeführt werden. Die hierfür von CADfirst CAD/CAM-gefertigten provisorischen Veneers werden adhäsiv eingesetzt, so dass der Patient die neue Situation funktionell und ästhetisch testen kann. Der Vorteil ist, dass die neuen Zahnproportionen 24 Stunden täglich in Funktion stehen und zudem eine Anpassung jederzeit möglich ist.



Nach Verifizierung der neuen Mundsituation kann die Eingliederung der finalen Restaurationen erfolgen. CADfirst Dental Fräszentrum fertigt diese wahlweise aus IPS e.max CAD oder VITA Suprinity. Hierfür wird eine spezielle Schleifstrategie angewandt, um eine hohe Detailtreue bei Fissuren, dünne Ränder sowie eine glatte Oberflächengüte sicherzustellen.



Telio CAD, IPS e.max CAD sind eingetragene Warenzeichen von Ivoclar Vivadent AG.



Vita Suprinity ist ein eingetragenes Warenzeichen von Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.