Weiterbildung im HDT- Berlin am 16.-17.03.2017 zu Konstruktionsstrategien für Maschinen mit mechatronischen Baugruppen

Das Ziel dieser Weiterbildung ist es aus der Analyse von Konstruktionsaufgaben zielweisende Konstruktionsstrategien zu finden und diese umzusetzen. Die Teilnehmer dieses Seminars erlernen die Herausforderungen von Entwicklungsaufgaben zu analysieren und passende Konstruktionsstrategien zu finden.Da der moderne Maschinebau sehr interdisziplinär ist, ist die Mechatronik als interdisziplinärer Lösungsansatz in vielen Branchen des Maschinenbaus bereits sehr gefestigt. In der Konstruktion, dem Problemlösungs- und Syntheseprozess in jeder Produktentwicklung, werden durch die zunehmende Interdisziplinarität die Aufgaben noch schwieriger. Immer seltener stellt der klassische Konstruktionsprozess die beste Vorgehensweise dar. So können ganz verschiedene Konstruktionsstrategien gewinnerzeugend verwendet werden. In Abhängigkeit von den Herausforderungen konkreter Produktentwicklungen, sollte das geprüft werden.Prof. Dr.-Ing. Johannes Zentner von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Maschinenbau und Energietechnik, beschäftigt sich und die Teilnehmer in der Weiterbildung „Konstruktionsstrategien für Maschinen mit mechatronischen Baugruppen“ am 16.-17.03.2017 mit Schwerpunkten wie Problemlösungs- und Syntheseprozesse in der Produktentwicklung, Einführung ins methodische Konstruieren, Konstruktionsstrategien für Einzelteile, Funktions-, beanspruchungs-, fertigungs-, nutzungs-, recyclinggerechte Festlegung der Gestalt von Einzelteilen, Funktions- und technologiegerechte Reglementierung von Abweichungen (Maß-, Form-, Lagetoleranzen und Rauheiten), Zweckmäßige Wahl von Werkstoffen und deren Zustand, Konstruktionsstrategien für mechatronische Baugruppen, wie multidisziplinäre Spezifikation, funktions-, beanspruchungs-, montage-, nutzungs-, recyclinggerechte Festlegung der Gestalt von mechatronischen Baugruppen, fehlertolerante Konstruktionen, Toleranzketten, Funktions- und technologiegerechte Reglementierung von Toleranzen sowie Konstruktionsstrategien für Integrierte mechatronische Systeme hinsichtlich Integrationsarten, Synergien, kritische Analyse realisierter integrierter mechatronischer Systeme aus der Antriebstechnik.Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen, die in Bereichen industrielle Forschung, Entwicklung, Konstruktion tätig sind, werden als Teilnehmerkreis erwartet.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: