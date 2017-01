Wenker erhält das Siegel "Wirtschaftsmagnet"

(fair-NEWS)

Im Januar 2017 wurde die <a href="www.wenker.de">Wenker GmbH & Co. KG</a> aus Ahaus in Nordrhein-Westfalen mit dem Siegel "Wirtschaftsmagnet" ausgezeichnet. Das Siegel wird an besonders starke Unternehmen vergeben, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.Als hochflexibles Metallbauunternehmen hat Wenker den Anspruch, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt zu fertigen. So schafft das Unternehmen beispielsweise mit den neu entwickelten, vorgefertigten Raum-Modulen KLIMA-LINER®, die als mehrstöckige Wohn- und Arbeitsgebäude einsetzbar sind, mehr Wohnraum und könnte somit eine Antwort auf sich verknappende Bauflächen in Großstädten geben. Die meisten der über 200 Mitarbeiter kommen aus der Region und arbeiten bereits in zweiter Generation im Unternehmen. Die Unternehmensleitung misst den Familien der Mitarbeiter große Bedeutung bei und bietet Hilfestellung von der Elternzeit bis hin zur Entsendung ins Ausland an.Ein Siegel sagt mehr als 1.000 WorteMit dem Siegel "Wirtschaftsmagnet" können Unternehmen dokumentieren, dass sie in sieben Bereichen wie betriebswirtschaftlicher Performance und Innovationskraft bis hin zu sozialer Verantwortung herausragend sind. "Das Siegel baut Vertrauen auf. Es bescheinigt dem Unternehmen eine besondere, magnetische Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird." erläutert Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet GmbH, die Wirkungsweise des Siegels. "Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren oder im Web zeigt das Siegel auf einen Blick, dass die Wenker GmbH & Co KG zu den stärksten Unternehmen im Mittelstand zählt. Dritte fühlen sich sofort angesprochen und angezogen. Denn wer kauft oder arbeitet nicht gerne bei einem Wirtschaftsmagneten?"Nähere Informationen zu den Produkten der Wenker GmbH & Co. KG erhalten Interessierte bei Detlev Herking (info@wenker.de).



Bildinformation: Wirtschaftsmagnet