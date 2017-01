Brittasbuchtipps auch auf Instagram

(fair-NEWS)

Istagram ist ein sehr beliebter Treffpunkt im Internet. Viele Menschen nutzen diese Möglichkeit, um sich auszutauschen oder Werbung zu machen. Es ist ein kostenloser Onlinedienst über den Nutzer Fotos und Videos teilen können.Brittasbuchtipps finden Sie auch auf Instagram. Neben interessanten Büchern gibt es auch schöne Fotos zu sehen. Ein Besuch lohnt sich.https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/Zusätzlich zu dieser Seite gibt es auch noch Brittas Bücher auf Facebook. Auch hier wird interessante Literatur vorgestellt.https://www.facebook.com/BrittasBucherÜber InstagramInstagram ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. Zur Nutzung steht eine App für Windows 10, Windows 10 Mobile, Android und iOS zur Verfügung. Nutzer können ihre Fotos und Videos mit Filtern versehen. In Anlehnung an die Kodak Instamatic und an Polaroid-Kameras hatten mit Instagram gemachte Fotos und Videos ursprünglich eine quadratische Form.Instagram ist eine Mischung aus Microblog und audiovisueller Plattform und ermöglicht es, Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten.Die Anwendung wurde von Kevin Systrom und Mike Krieger entwickelt, die in San Francisco ihre HTML5-basierende Check-In-Software burbn erstellt hatten. Sie erweiterten burbn nachfolgend auf Fotos und veröffentlichten Instagram schließlich am 6. Oktober 2010 im App Store. Serverseitig wurde auf eine Reihe bewährter Open-Source-Lösungen wie Ubuntu Linux, nginx-Webserver, Django sowie PostgreSQL mit PostGIS gesetzt. Gehostet wird Instagram in einer Amazon EC2 Cloud. Zu den Geldgebern, die früh bei Instagram einstiegen, zählen bekannte Internet-Investoren wie Andreessen Horowitz und Sequoia Capital, aber auch Twitter-Mitgründer Jack Dorsey.Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/InstagramÜber Britta KummerBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt. Ihr Buch ''Willkommen zu Hause, Amy'' wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis ''Lesefuchs'' vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. http://brittasbuecher.jimdo.com/



Bildinformation: Britta Kummer