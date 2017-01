Erst die perfekte Körperkontrolle, dann der perfekte Roboter

(fair-NEWS) Was haben Roboter, Tänzer und Fitnessgeräte gemeinsam? Sensationell kontrollierte Moves setzen perfekte körperliche Fitness voraus. Daher hat die HAMMER SPORT AG für die diesjährige ISPO in München – der größten Fitnessfachmesse für das Sport-Business – ein besonderes Highlight zu bieten: Am Messestand werden auf 150 Quadratmetern nicht nur die neuesten Innovationen an Fitnessgeräten vorgestellt, sondern auch ungewöhnliche Bewegungen gezeigt. Mit dabei sind die Supertalent-Finalisten „Hybrids Crew“. Das Duo zeigt atemberaubende Tanzszenen und vollkommene Körperbeherrschung. Die Messebesucher dürfen sich in Halle B4 an Stand 324 auf Dynamik und erhöhten Pulsschlag freuen.



Schwarz umrandete Augen, weiße Gesichter, überdimensionale rote Lippen: Die beiden Tänzer Patrick Ulman und Zdenek Kremlacek treten mit auffälligen geschminkten Clownsmasken in Erscheinung. „Hybrids Crew“ nennen sich die beiden Künstler aus Tschechien. Hierzulande bekannt wurden sie durch ihren Auftritt bei der TV-Show „Das Supertalent“ im vergangenen Jahr. Neben Chefjuror Dieter Bohlen und Bruce Darnell gehörte auch Victoria Swarovski zur Jury. Sie war so begeistert und fasziniert von den Tänzern, dass sie die „Hybrids Crew“ per Gold-Buzzer umgehend ins große Finale schickte. Atemberaubende Moves und Formen des Electric Boogie bilden dabei die Grundlage für diese sensationelle „Robotic-Show“. Perfekt trainierte Muskeln machen die Illusion möglich.



Das Tanzduo hat sich am Konservatorium in Ostrava formiert. Bereits seit sieben Jahren trainieren sie zusammen. Als Tanzduett holten sie sich mehrfach Meistertitel im Electric Boogie – darunter sogar den Titel als Europameister und als Welt-Vizemeister. „Hybrids Crew“ möchten durch ihre Arbeit den Tanzstil und die Kultur von Electric Boogie und Popping Dance bekannter machen.



Ein Mensch, der sich wie ein Roboter perfekt zur Musik verrenkt: Der Körper mal in Wellenbewegungen, dann wieder maschinenähnlich. Diese Tanzkunst enthält Elemente von Funk und Street Dance. In ihren Moves verbindet die „Hybrids Crew“ die Tanzstile Popping, Robot-Dance und Streetstyle zu einer spannenden Handlung.



„Von dieser Tanzshow sind mein Team und ich so begeistert, dass sie ein Teil unseres Messeauftritts werden musste“, berichtet Vorstand Markus Hammer. „Eine derartige Körperbeherrschung, herausragende Synchronität und die Fitness der Tänzer sind unglaublich.“ Am HAMMER-Messestand zeigen sie die Original-Choreographie aus dem Supertalent-Casting und des sofortigen Einzugs ins Finale.



Informationen zum Auftritt auf der ISPO 2016:



Die Tanzshow der „Hybrids Crew“ findet bei der HAMMER Sport AG in Halle B4 an Stand 324 statt. Am 24., 25. und 26. Januar 2017 gibt es täglich vier Auftritte. Zu diesen Zeiten können die beiden Tänzer live erlebt werden: 10.30, 12, 14 und 16 Uhr