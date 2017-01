DV-COM als erstes Call Center Deutschlands nach DIN ISO 9001:2015 durch TÜV Austria zertifiziert

(fair-NEWS)

Jetzt ist es offiziell: Als erstes Call Center Deutschlands erhält die DV-COM GmbH das TÜV Austria Siegel zur Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015. Hinter dieser unscheinbaren Bezeichnung verbirgt sich die neueste international gültige Norm, die in der Branche des Kundenservice enorm viel bedeutet: Sie belegt, dass die strengen Standards im Qualitätsmanagementsystem des Call Centers überall und von jedem eingehalten werden – eine wichtige Größe für guten Kundenservice.Es ist das erste Mal, dass der TÜV Austria dieses neue Siegel an ein deutsches Call Center Unternehmen vergibt. Für die Auftraggeber der DV-COM habe die Überprüfung nach DIN ISO 9001:2015 direkte positive Auswirkungen, sagt Andreas Dvorak, Leiter der Zertifizierungsstelle beim TÜV Austria: „Der Kunde kann sich dann darauf verlassen, dass er es mit einem professionell arbeitenden Unternehmen zu tun hat. So müssen zum Beispiel die Technik, Telefone und Computer bestimmten Standards entsprechen. Aber auch Mitarbeiterschulungen können weder vergessen noch weggelassen werden, weil sie Teil fest geplanter interner Abläufe sind.“Bereits 2013 war die 2.000 Mitarbeiter starke Unternehmensgruppe durch den TÜV Austria am Standort Dresden zertifiziert worden. Die damalige Managementsystemnorm wurde nun durch die Neufassung abgelöst. „Die Rezertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 spiegelt unsere Philosophie von Qualität und Zuverlässigkeit wider“, so Nüket Kurulay. „Wir genießen seit über 40 Jahren das Vertrauen unserer Auftraggeber. Da ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, auch in den internen Abläufen dem hohen Qualitätsanspruch an unsere Dienstleistung gerecht zu werden.“



