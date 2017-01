Auf die Plätze, fertig, "use"!

(fair-NEWS)

ICP Deutschland kombiniert seine “Ready-to-Use” Systeme fortan mit dem neuen Windows® 10 IoT Enterprise LTSB (Long Term Servicing Branch). Das Betriebssystem Windows® 10 IoT Enterprise LTSB ist in drei Preisklassen erhältlich, die an die Prozessorleistung geknüpft sind, aber vom Funktionsumfang identisch sind. Unter „Ready-to-Use“ Systeme versteht ICP vorinstallierte und einschaltbereite Industriecomputer, die auf ihren kompakten lüfterlosen Embedded Systemen und Touch Panel PC basieren. Sie zeichnen sich in erster Linie durch Langzeitverfügbarkeit, vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowie industrietaugliche Eigenschaften aus. Die Vorteile für den Anwender bestehen ferner darin, dass er die eingebauten Komponenten wie RAM , Massenspeicher und Betriebssystem weder beschaffen noch testen oder installieren muss. Alle Komponenten sind damit auch optimal aufeinander abgestimmt, sodass der Anwender auf keine Kompatibilitätsprobleme bei der Inbetriebnahme stößt. Das umfangreiche Sortiment an Embedded Systemen und Panel PC hält für fast jede Anwendung, trotz unterschiedlicher Leistungsanforderungen, eine passende Lösung bereit.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: www.icp-deutschland.de/Industrial-PC/?filterStatus=60~~~80~~~50~~~70&filterReady-to-Use=yes&navigation=true&searchparam=%2A&cl=alist Produktservice: www.icp-deutschland.de/ready-to-use-systeme/



Bildinformation: Ready-to-Use Systeme / ICP Deutschland GmbH