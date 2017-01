Teilnehmer für Studie gesucht

(fair-NEWS)

Aachen, 24. Januar 2017. Das Aachener Forschungsinstitut FIR an der RWTHAachen führt gemeinsam mit einem Konsortium von sieben Industrieunternehmeneine Benchmarking-Studie zum Thema „Datenbasierte Dienstleistungen" durch. DieErgebnisse dieser Studie sollen helfen, in der Praxis erfolgreiche Umsetzungendatenbasierter Dienstleistungen zu analysieren und somit Handlungsableitungen fürandere interessierte Unternehmen zu identifizieren. Dazu werden Anbieter vondatenbasierten Dienstleistungen gesucht, die damit einen hohen Kundenmehrwerterzielen und ihre Dienstleistungen möglichst effizient erbringen.Das Konsortium besteht aus den Partnern Siemens AG, Thales TransportationSystems GmbH, innogy SE, TÜV Rheinland InterTraffic GmbH, SchweizerischeBundesbahnen SBB Cargo AG, SICK Vertriebs-GmbH und Drägerwerk AG & KGaA.Basierend auf den Ergebnissen der Studie wählt das Konsortium die fünfUnternehmen aus, die als Vorreiter bei der Realisierung datenbasierterDienstleistungen auffallen. Die ausgewählten Unternehmen können sichanschließend bei gegenseitigen Besuchen den anderen prämierten Unternehmenund dem Konsortium noch einmal ausführlich vorstellen, bevor im Rahmen einerAbschlusskonferenz medienwirksam die Auszeichnungen vergeben werden.Jeder Teilnehmer erhält zudem kostenlos und exklusiv eine detaillierte,anonymisierte Auswertung der Benchmarking-Studie.Den Fragebogen und alle relevanten Informationen finden Sie unterddl.konsortialbenchmarking.de. Informationen zum FIR an der RWTH Aachen:[ 1.630 Zeichen inkl. Leerzeichen, 24. Januar 2017]