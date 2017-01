Neue Kochprofis-Küche begeistert als kleinere Variante

(fair-NEWS)

Die Kochprofis-Küche ist jetzt für alle da. Nach dem Erfolg des exklusiven Küchenmodells für ambitionierte Hobbyköche bringt Küche&Co nun eine neue Variante der Kochprofis-Küche auf den Markt: Sie ist kleiner, kompakter und deshalb auch günstiger im Preis. Das jedoch, was die originale Kochprofis-Küche so besonders macht, zeichnet auch das neue Format aus. Alle wichtigen Features bleiben erhalten - schließlich haben sie dafür gesorgt, dass die Kochprofis-Küche von Kunden und Fachwelt gefeiert und unter anderem mit dem Kücheninnovationspreis 2016 ausgezeichnet worden ist. Mit der neuen kleineren Variante der großen Kochprofis-Küche eröffnet Küche&Co jetzt wirklich allen Kochbegeisterten die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für modernes Design und besondere Funktionen voll auszuleben - auch wenn die Wohnung etwas kleiner ist.Mit dem Start der kompakteren Kochprofis-Küche geht die exklusive Partnerschaft von Küche&Co mit dem Fernsehsender RTL II und dem Kochprofi Ole Plogstedt in eine weitere Runde. "Die Kochprofis-Küche hat so viele Kunden begeistert und Preise gewonnen", sagt Plogstedt. "Es ist toll, dass wir jetzt eine kleinere Kochprofis-Küche für ein kleineres Budget und kleinere Räume anbieten können." Bei einem Preis ab 5.899 Euro liegt das neue Format preislich im Einstiegssegment und unter dem Marktdurchschnitt.Für Kochbegeisterte entwickeltMit der Kochprofis-Küche hat Küche&Co eine Küche geschaffen, die sowohl den Ansprüchen eines Profikochs als auch denen eines ambitionierten Hobbykochs gerecht wird. Gelungen ist dies, weil sich die Experten von Küche&Co mit dem TV-Koch und dem Hausgerätehersteller Bosch zusammengesetzt hatten, um mit geballtem Know-how eine Küche zu entwerfen, die in Sachen Ergonomie, kurzen Wegen, Nachhaltigkeit und Technik neue Maßstäbe setzt. Auch jetzt hat sich Küche&Co erneut intensiv mit Kochprofi Plogstedt ausgetauscht, um ein durchdachtes, aber platzsparendes Küchenkonzept für Kochbegeisterte zu entwickeln.Das Kernstuck der Kochprofis-Kuche ist und bleibt auch in der kleineren Version der professionell gestaltete Arbeitsbereich, in dem alles Wichtige auf bequemer Arbeitshohe sichtbar und griffbereit ist. Direkt unter der Arbeitsplatte befindet sich eine extragroße Schublade fur Gastronormbehalter. Mit diesem Hilfsmittel ist das geschnittene Gemuse sofort zur Hand, wenn es gebraucht wird - ohne den Arbeitsplatz zu blockieren."Mit der neuen Kochprofis-Küche sprechen wir eine noch breitere Zielgruppe an", so Andre Pape, Geschäftsführer von Küche&Co. "Unsere Partner in den Küchenstudios vor Ort können nun auch für Wohnsituationen mit weniger Platz eine Kochprofis-Küche anbieten."Die Kooperation von Küche&Co mit RTL II und Plogstedt erweist sich dabei als Gewinn für alle Seiten. "Ole Plogstedt und RTL II sind perfekte Partner für uns", so Pape. "Wir teilen die Begeisterung für die Küchenwelt und erreichen bundesweite Aufmerksamkeit bei einer kochbegeisterten Zielgruppe. Das passt."Auch für RTL II lohnt sich die Verbindung: "Die Kochprofis-Küche hat sich - genau wie die Marke "Die Kochprofis" - stetig weiterentwickelt. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen RTL II, Ole Plogstedt und Küche&Co geht nun schon ins dritte Jahr. Das zeigt, dass diese Markenverlängerung für alle Beteiligten ein voller Erfolg ist", sagt Andreas Kösling, Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA.Ausgezeichnete KüchenAls bundesweites Netzwerk von mehr als 100 Küchenstudios punktet das Franchiseunternehmen Küche&Co nicht nur mit seinen Küchen, sondern vor allem auch mit den Themen Service und Beratung. Regelmäßig bekommt Küche&Co Bestnoten für Beratungskompetenz: Im Oktober 2016 ging Küche&Co als Service-Champion unter den Küchenfachmärkten hervor, im Februar 2015 ernannte die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien Küche&Co zum Testsieger in der Kategorie "Beste Beratung und Service". Die Kochprofis-Küche hat mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Kücheninnovationspreis 2016.



