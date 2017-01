perma STAR VARIO - Benutzerfreundlichkeit neu definiert

(fair-NEWS)

Euerdorf. Wichtiger Bestandteil der Instandhaltung ist die richtige Schmierung. Ein Maschinen- oder Anlagenausfall aufgrund unzureichender oder falscher Schmierung hat fatale Folgen und kann schlimmstenfalls zu einem kompletten Produktions-Stopp führen. Trotz oft wechselnder Temperaturen, hohen Gegendrucks oder Verschmutzungen, die an der Schmierstelle herrschen können, wird mit dem perma STAR VARIO eine optimale Schmierung sichergestellt.Dieses elektromechanische Schmiersystem, das sich seit über 15 Jahren in verschiedensten Anwendungsbereichen bewährt hat, wurde optimiert. Die für einen Einsatz an der Schmierstelle notwendigen Einstellungen werden einfach mittels Drucktaster und LCD vorgenommen. Sobald die Antriebseinheit dann per Hand auf die LC Einheit geschraubt wird, ist der perma STAR VARIO einsatzbereit. Dabei signalisiert eine weithin sichtbare LED-Anzeige den aktuellen Betriebszustand.Einfache Anwendung, hoher BedienkomfortDer perma STAR VARIO besteht aus einer mit Schmierfett oder -öl befüllten LC Einheit aus transparentem Kunststoff, einem Batterieset und einer wiederverwendbaren Antriebseinheit. Das System wird einfach von Hand zusammengefügt. Alle notwendigen Daten zur Anwendung, wie die Einstellung der Spendezeit von 1 bis 12 Monaten oder die Größe der LC Einheit, lassen sich komfortabel mittels LCD und Drucktaster vornehmen.Großes LeistungsspektrumDer perma STAR VARIO spendet im laufenden Produktionsprozess bei einer Umgebungstemperatur von-10 °C bis +60 °C sicher und zuverlässig Schmierstoff. Durch einen Druckaufbau von 6 bar ist es möglich, Schlauchleitungen bis zu 5 Metern Länge zu verwenden. So können Schmierpunkte aus Gefahrenbereichen ausgelagert werden. Dies minimiert Aufenthaltszeiten in Gefahrenzonen für den Instandhalter und erhöht somit die Arbeitssicherheit. Mit drei unterschiedlich großen LC Einheiten und vielen Einstellungsmöglichkeiten ist der perma STAR VARIO das optimale System zur präzisen Schmierung von z. B. Elektromotoren. Das System dichtet Schmierstellen gegen Eindringen von Wasser oder Verunreinigungen ab. Durch diese sichere und temperaturunabhängige Schmierung können Wartungsintervalle verlängert werden. Anlagenausfälle werden so vermieden und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens erhöht.Umweltfreundliche SchmierungDer perma STAR VARIO spendet kontinuierlich kleine Mengen Schmierstoff in bestimmten Zeitabständen. Der Bedarf kann individuell auf jede Schmierstelle abgestimmt werden. Das spart Schmierstoff und vermeidet Überschmierungen mit damit verbundenen lästigen Verschmutzungen. Ist der perma STAR VARIO leer, müssen nur Batterieset und LC Einheit erneuert werden. Der elektromechanische Antrieb ist mehrmals wiederverwendbar, was nicht nur Kosten, sondern auch wertvolle Ressourcen spart.Service für den Instandhalter vor OrtIm umfangreichen Zubehörsortiment von perma befinden sich Anschlussteile für nahezu alle Anwendungsbereiche, wie Elektromotoren, Förderbänder, Pumpen, Lüfter und Ventilatoren. Jede Schmierstelle kann damit zugänglich gemacht werden. Damit der Instandhalter vor Ort ganz einfach die richtige Schmierung für seine Anwendung wählen kann, hat perma die Software perma SELECT entwickelt. Sollten trotzdem noch Fragen offen bleiben, steht dem Kunden ein bewährtes Team an Anwendungstechnikern beratend zur Seite, auf Wunsch auch direkt vor Ort.Technische DatenAntrieb - wiederverwendbar: ElektromechanischSpannungsversorgung: STAR VARIO Batterieset 4,5 VSpendezeit: 1, 2, 3, ... 12 MonateSchmierstoffvolumen: 60 cm³, 120 cm³ oder 250 cm³Einsatztemperatur: -10 °C bis +60 °CDruckaufbau: 6 barSchutzklass: IP 65Schmierstoffe: Öle / Fette bis NLGI 2Zulassunge: UL



Bildinformation: perma STAR VARIO an einem Elektromotor