Betatests erfolgreich abgeschlossen: Psychologische Onlineberatung bei mentavio ab sofort möglich

Nach einer mehr als einmonatigen Testphase ist die Onlineplattform <a href="https://www.mentavio.com">mentavio.com</a>, die Privat- und Geschäftskunden aus ganz Deutschland die Möglichkeit bietet, Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie online zu konsultieren, in den regulären Betrieb übergegangen. Um Softwarefehler zu identifizieren und zu beheben, war die Plattform, die die Berliner Unternehmer Thomas Kruse, Daniel Bosch, Uwe Kampschulte und Benjamin Uebel Ende 2015 gegründet hatten, zunächst als Betaversion gestartet. Diese Betaphase wurde nun abgeschlossen, wir Mitgründer und Geschäftsführer Thomas Kruse nicht ganz ohne Stolz kommentiert: "Über 8 Monate hat unser Team mit Hochdruck an der Fertigstellung von <a href="https://www.mentavio.com">mentavio </a>gearbeitet. Bei einer solchen Entwicklung ist es ganz normal, dass Programmierfehler entstehen oder bestimmte Funktionen noch nicht optimal funktionieren. Diese Fehler haben wir nun endlich behoben, auch wenn sich sicherlich noch irgendwo der ein oder andere bislang unbekannte Bug versteckt hält. Aber wir können endlich und guten Gewissens die ersten Klienten auf unsere Plattform lassen."Signifikante Fortschritte hat mentavio auch im Hinblick auf das Beratungsangebot gemacht. Waren zu Beginn der Betaphase nur 12 Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker bei mentavio registriert, so sind heute bereits 26 psychologische Berater, die eine psychologische Onlineberatung oder ein Coaching über die Plattform anbieten, in der Beratersuche bei mentavio aufgeführt, und das sind noch nicht alle. "Wenn alle psychologischen Berater, die sich bei uns registriert haben, ihre Profildaten bereits vollständig ausgefüllt und mit einem Profilfoto versehen hätten, lägen wir heute bereits bei mehr als 30 Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktikern für Psychotherapie. Aber die Berater geben sich bei der Erstellung ihrer Profile viel Mühe, schließlich wollen sie den Klienten ein großes Maß an Transparenz bieten, und das erfordert einfach Zeit", so Uwe Kampschulte, Geschäftsführer Vertrieb bei mentavio.Im Hinblick auf die Weiterentwicklung von mentavio hat sich mentavio auch für die nächsten Wochen und Monate viel vorgenommen. So wird das Unternehmen in Kürze neue Zahlungsmethoden wie z. B. Lastschrift auf seiner Webseite anbieten, die Suchfunktionaitäten deutlich verbessern und seine Marketingaktivitäten sukzessive ausweiten. Die erste Marketingkampagne ist bereits angelaufen. So ist mentavio gerade mit einem eigenen Partnerprogramm beim Affiliate Netzwerk Belboon gestartet und bietet Betreibern von Webseiten und Blogs seit gestern und nur noch bis Ende Januar 2017 hochattraktive Sonderkonditionen. Detaillierte Infos und Konditionen sowie den Anmeldelink zum mentavio Partnerprogramm finden Sie auf der <a href="https://ui.belboon.com/direct-partner22199.html">Übersichtsseite des mentavio Partnerprogramms bei Belboon</a>.



Bildinformation: Betatests erfolgreich abgeschlossen: Psychologische Onlineberatung bei mentavio ab sofort möglich