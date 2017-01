Detox in Thailand im Thanyapura Health and Sports Resort

(fair-NEWS)

Immer mehr Menschen möchten sich im Urlaub sportlich betätigen, sich gesund ernähren, Seele und Körper reinigen, Neues ausprobieren. Kurz gesagt: ihren Lebensstil verbessern. In der grünen Lunge des Nationalparks Khao Phra Taew im Norden Phukets, paradiesisch ruhig und abseits der Touristenzentren gelegen, hat dieses Vorhaben beste Chancen. Das Thanyapura Health and Sports Resort hat sich auf gesundheitsbewusste und sportliche Gäste eingestellt.Detox und Sport für mehr GesundheitIndividuell abgestimmte Detox-Programme werden von einer Ernährungsexpertin begleitet, die einen individuellen Ernährungsplan mit dem Gast erarbeitet. In einem ärztlichen Beratungsgespräch werden die Behandlungen abgestimmt. Dazu gehören zum Beispiel eine Schwermetall-Analyse, eine entgiftende Leber- sowie Ozon-Therapie und eine Bauch- und Darmmassage. Unterstützt wird das Detox-Programm durch ein tägliches Meditations-, Yoga- und Sportprogramm.Für den Erfolg der Behandlungen spricht eine Ernährung auf pflanzlicher Basis mit exotischen, frisch gemixten Smoothies und Rohkost. Die vorwiegend basische Kost ist leicht verdaulich, entlastet den Darm und hilft den Körper zu entsäuern.Alle sportlichen Einrichtungen wie der 50-Meter Olympiapool oder der Kraftraum mit Kinesisgeräten können mit genutzt werden. Markierte Laufstrecken führen vom Hotel entlang der reizvollen Landschaft des umliegenden Nationalparks. Das Fitnessangebot mit Pilates, Zumba, ausgewählten Yogakursen, Spinning oder Core-Training ist für Hotelgäste kostenfrei, ebenso Tennis-Kurse in der Gruppe.Preisbeispiel:Detox-Thanyapura: 7 Nächte im Einzelzimmer, vegane Verpflegung, ärztliche Beratung und Betreuung, Ernährungsberatung, Analyse des Körperbaus, Schwermetall-Analyse, Entgiftungsfußbad, Darm- und Bauchmassage, Meditation, Zugang zu allen Sporteinrichtungen, tägliche Fitness- und Sportkurse sowie Yoga-Kurse, Transfer vom/zum Airport u.v.m. ab 2.342,00EUR. Ohne Flug.Weitere Infos:Thanyapura Health and Sports Resort120/1 Moo 7 Thepkasattri Road,Thepkasattri, ThalangPhuket 83110, Thailandinfo@thanyapura.com, www.thanyapura.com



Bildinformation: Thanyapura Health and Sports Resort - die beste Adresse für Gesundheit und Sport in Asien! (Bildquelle: Thanyapura Health and Sports Resort)