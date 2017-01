RWTH Zertifikatskurs „Chief Technology Manager“

(fair-NEWS)

In Kooperation mit der Fraunhofer Academy und dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie IPT führt die RWTH International Academy im Juni und September den Zertifikatskurs „Chief Technology Manager“ durch. Das Weiterbildungsangebot beleuchtet grundlegende Prozesse und Strukturen des Technologie- und Innovationsmanagements für den Erhalt und den Ausbau der Wettbewerbsposition von Unternehmen.Produkt- und Technologielebenszyklen werden stets kürzer, der globale Wettbewerb größer und die Kundenwünsche individueller: Die Veränderungen erfordern die Implementierung eines erfolgreichen Technologiemanagements. Das Programm „Chief Technology Manager“ beinhaltet eine ausführliche Darstellung und Vertiefung erfolgreicher Ansätze aus der Wissenschaft sowie aus der industriellen Praxis – von der Erstellung einer konsistenten Technologiestrategie, der Identifizierung neuer Technologien bis zur Entwicklung von Geschäftsmodell-Innovationen. Der Zertifikatskurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte technologieorientierter Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technologie- und Innovationsmanagement, New Business Development und Strategie, der Produktion sowie des technischen Einkaufs und Managements. Das Weiterbildungsangebot der RWTH Aachen findet in fünf Präsenztagen in München statt. Die Inhalte des „Chief Technology Manager“ werden sowohl in Fachvorträgen als auch durch Übungen und Best Practice Beispielen aus der Industrie den Teilnehmern vermittelt und vertieft. Für das erfolgreiche Bestehen und den Erhalt des offiziellen RWTH Zertifikats ist das Bestehen einer Klausur am letzten Kurstag erforderlich.Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website http://weiterbildung.rwth-aachen.de/de/ctm oder bei Anne Lambertz (Tel.: 0241 – 80 97 741, a.lambertz@academy.rwth-aachen.de)