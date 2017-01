Der Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde Eningen“ stellt seine neue Homepage vor

(fair-NEWS)

„Mit der neuen Homepage lösen wir das Versprechen ein, eine höhere Transparenz zu schaffen und wir schaffen ein Forum zur weiteren Vernetzung unserer Mitglieder“ erläuterte Volker Feyerabend als stellvertretender Arbeitskreisleiter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, „zudem war dieser Schritt notwendig, im Hinblick auf die im nächsten Jahr anstehende Re-Zertifizierung.“ Der Arbeitskreis ging jetzt mit einem neuen Internetauftritt an den Start, der optisch an den der Gemeinde Eningen angelehnt ist. Diese entstand durch die aktive Unterstützung und Umsetzung der APROS Consulting & Services. „Auf der Homepage kann man sich über die Arbeit der Gesunde Gemeinde Eningen informieren sowie Informationen über Sport- und Gesundheitsangebote in Eningen einholen. Zusätzlich wird über Veranstaltungen im Gesundheitsbereich berichtet.“ so Dr. Barbara Dürr. Über die Mitgliederliste können die engagierten Mitglieder wie Gesundheitsanbieter, Vereine, Firmen, Netzwerke und Bürger eingesehen werden. Darüber hinaus werden weitergehende Informationen zu einzelnen Mitgliedern mit erweitertem Premiumeintrag veröffentlicht. Künftig werden über die Webseite auch Beratungsadressen für psychische Probleme abrufbar sein. Langfristig sollen diese auch um psychiatrische Fragestellungen für Jugendliche und Eltern erweitert und hierfür Beratungsadressen durch das Gremium ermittelt und zur Verfügung gestellt werden.Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten der Gesunden Gemeinde Eningen unter folgendem Link: www.ForumGesundeGemeinde.de Agentur:



Bildinformation: Die neue Homepage im Responsive Design