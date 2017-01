Weiterbildung zum Thema rechtssichere Fertigungsdokumente im HDT-Berlin am 16.-17. Februar 2017

(fair-NEWS)

In diesem Seminar werden die Vorgaben des ISO/GPS-Systems zum Mindestinformationsstand gemäß der neuesten Normenlage für Rechtssichere Fertigungsdokumente den Teilnemern näher gebracht. Nach einer Studie im Automobilbau sind die Fehlerquellen oft zu offensichtlich und folgern somit in einer falsche Maß- und Toleranzabstimmung. Die internationale ISO/GPS-Normung folgt dem Ziel der Produktdokumentation, welche im Haftungsfall sehr wichtig ist. Fertigungszeichnungen sollen daher nach ISO/GPS-Normen aufgebaut werden. Das Seminar „Rechtssichere Fertigungsdokumente“ findet am 16.-17. Februar 2017 in Berlin statt und richtet sich anTechniker und Ingenieure aus den E+K-Bereichen des Maschinenbaus.Prof. em. Bernd Klein wird sich mit den folgenden Themen befassen:die Haftung des Unternehmens und des Konstrukteurs, das internationale ISO/GPS, rechtssichere und normgerechte technische Zeichnungen, Konformitätsnachweise nach ISO 14253 sowie Ergebnisinterpretationen bei der Koordinatenmesstechnik.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: www.hdt-essen.de/ W-H110-02-118-7