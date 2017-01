Sportlicher Winterurlaub im 4 Sterne Hotel in Gröden – Hotel Cendevaves

(fair-NEWS)

Kraftdepot füllen im Wellnesshotel in den DolomitenIm Grödnertal liegt die Quelle der Erholung und Entspannung. Das Hotel Cendevaves verfügt über einen Wellnessbereich, der „Dolomiten Wellness“. Dieser besteht u.a. aus einer Saunalandschaft, einem Dampfbad, Indoor-Pool und einer „Langkofelgrotte“. Die Gäste können hier entspannen und ihre innere Ruhe finden. Zudem unterstützt das Hotel aktiv die Gesundheit der Besucher, indem es regionale und frische Produkte in der Küche verwendet, damit sie voller Energie aus dem Urlaub zurückkehren. Auf 1650 Metern Seehöhe werden die Kraftreserven gefüllt.Erkunden, Erleben, Erholen – Garantiert im Hotel in St. ChristinaMan muss kein Experte sein, um zu verstehen, dass diese Region etwas Besonderes ist. Südtirol glänzt mit eindrucksvollen Landschaftsbildern, wie man sie sonst nicht jeden Tag sieht. Der Langkofelmassiv, ein Anblick, der es in sich hat. Das Hotel Cendevaves gibt seinen Gästen ideale Voraussetzungen für einen idyllischen und auch romantischen Urlaub, dank seiner Sonnenterrasse. Von ihr aus ist die Sicht auf den atemberaubenden Sonnenuntergang unschlagbar. An einem Sommertag kann wirklich niemand nein sagen, zu einem wohltuenden Frühstück an der Bergluft oder einem Glas Wein am Abend. Und wenn der Sommer vorbei ist, die Wiesen und Wälder sich weiß färben und der Zauber des Winters sich entfaltet, öffnet sich eine Tür für zahlreiche Aktivitäten.Sportbegeisterung der Gäste und Gastgeber im Laufhotel CendevavesNicht nur Wellness wirkt sich positiv auf die Seele aus, sondern ebenso sehr Sport oder besser ein Laufurlaub. Das Hotel liegt im Ski- und Wandergebiet Monte Pana in Gröden und bietet so den hervorragenden Ausgangspunkt für sämtliche Sportarten über das ganze Jahr verteilt. Besonders beeindruckend ist das Netz aus Wanderwegen und Mountainbike-Trails sowie über 1200 Pistenkilometer für Skifans des „Dolomiti Superski“. Abseits von Hektik und Stress verbringen die Gäste des Laufhotels eine aktive und zugleich erholsame Zeit.Lesen Sie mehr über das gesundheitsbewusste Hotel Cendevaves auf der Webseite: www.cendevaves.it